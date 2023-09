Ashton Kutcher e Mila Kunis se desculpam por carta em apoio a ator condenado por estupro

Ashton Kutcher e Mila Kunis usaram o Instagram na tarde deste sábado, 9, para pedirem desculpas por terem escrito uma carta de apoio a Danny Masterson, ator que foi condenado por estupro recentemente.

“Estamos cientes da dor que foi causada pelas cartas que escrevemos em apoio a Danny Masterson”, diz Ashton, ressaltando que o material foi escrito a pedido da família de Masterson, e baseada na “pessoa que conhecemos ao longo de 25 anos”.

“Nós apoiamos as vítimas. Nós temos feito isso historicamente ao longo de nossas carreiras e vamos continuar fazendo no futuro”, continuou Mila, que afirmou que as cartas não tinham a pretensão de questionar o julgamento ou traumatizar alguém.

O casal também pediu desculpas e se posicionou em apoio às vítimas de assédio sexual, abuso sexual ou estupro.

Assista ao vídeo publicado por Ashton Kutcher e Mila Kunis abaixo: