Atriz que interpretou Ritinha em ‘Alma Gêmea’ deixou as novelas para ser engenheira; saiba mais

Alma Gêmea, novela de 2005 atualmente no ar em Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo, foi uma das mais marcantes do início do milênio. O elenco conta com nomes como Priscila Fantin, Eduardo Moscovis e Flávia Alessandra, que, de lá para cá, atuaram em outros grandes trabalhos na televisão. Alguns atores do folhetim, porém, deixaram a atuação para se dedicar a outras funções.

É o caso de Caroline Smith, que interpretou a personagem Ritinha na novela e, segundo o Gshow, atualmente se dedica a um doutorado em Engenharia Mecânica. A ex-atriz mirim mantém um perfil fechado no Instagram com cerca de 1,8 mil seguidores.

Caroline Smith deixou a atuação para se dedicar à carreira acadêmica. Foto: @carolsmithl via Instagram

Conforme o Gshow, Caroline tem 29 anos e resolveu se dedicar à vida acadêmica depois de cursar Engenharia Química. Além de Alma Gêmea, ela também chegou a atuar em Chocolate com Pimenta, de 2003, e O Profeta, de 2006.

Caroline Smith também atuou em 'O Profeta'. Foto: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

PUBLICIDADE Na trama, Ritinha é filha de Kátia, personagem de Rita Guedes, que se envergonha de ser mãe solo e, por isso, deixa a filha de lado. Alma Gêmea foi escrita por Walcyr Carrasco. A reprise da novela chega ao fim na próxima sexta-feira, 29. No dia 2 de dezembro, o Vale a Pena Ver de Novo exibe Tieta, de 1989, escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares e inspirada em Tieta do Agreste, de Jorge Amado.