‘Attenzione, pickpocket!’: expressão viral do TikTok é usada em ‘Terra e Paixão’ e diverte a web

Um dos memes mais recentes da internet foi citado em uma cena de Terra e Paixão, novela das 21h da TV Globo, na última segunda-feira, 25, e causou o maior alvoroço na web.

A expressão em italiano ‘Attenzione, pickpocket!’, usada por uma mulher para alertar turistas em Veneza, na Itália, e que se tornou viral no TikTok, foi parar na boca da personagem Berenice, interpretada por Thati Lopes.

Ciente dos roubos do italiano Luigi, papel do ator Rainer Cadete na trama de Walcyr Carrasco, a debochada Berenice apontou o celular para o malandro e mandou a frase em alto e bom som, recriando o meme.





Saiba de onde vem a expressão viral

Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais uma mulher gritando ‘Attenzione, pickpocket!’, que significa ‘cuidado, batedor de carteiras!’.

A expressão se tornou viral primeiramente no TikTok, com uma série de vídeos em que a mulher alerta pessoas nos pontos turísticos de Veneza, na Itália, sobre a presença de ladrões. Sem que as vítimas percebam, eles acabam furtando celulares e carteiras.

De acordo com a revista americana Newsweek, a voz é de Monica, uma mulher de 57 anos que integra um grupo conhecido como Cittadini Non Distratti (ou Cidadãos Não Distraídos, em tradução livre).

Ela se dedica há 30 anos à missão de prevenir os turistas sobre possíveis furtos, e cerca de 40 pessoas juntam-se a ela neste grupo.

No Brasil, o meme foi recriado. As sátiras se referem a situações consideradas injustas pelo público.