Barry Humphries, a ‘Dame Edna Everage’, morre aos 89 anos

O humorista australiano Barry Humphries morreu neste sábado, aos 89 anos, em um hospital de Sidney, por conta de complicações decorrentes de uma recente cirurgia, informou sua família.

Humphries, conhecido também pelos seus alteregos Dame Edna Everage e Sir Les Patterson, apareceu em mais de 20 filmes ao longo de sua carreira - incluindo um papel na trilogia O Hobbit e a voz do tubarão Bruce, de Procurando Nemo - e foi autor de vários livros de humor.

Rainha Elizabeth II cumprimenta Barry Humphries, caracterizado como Dame Edna em foto de 22 de 29 de maio de 1977. Foto: PA via AP, File

Nascido na cidade australiana de Melbourne, em 1934, sua primeira grande oportunidade chegou após se mudar para Londres, quando em 1960 foi escolhido para produções teatrais. Alcançou fama mundial através de seus programas de televisão nas décadas de 1980 e 1990.

Humphries recebeu inúmeros prêmios ao longo de sua carreira, incluindo o prêmio Lifetime Achievement Award no British Comedy Award, em 1999, e um prêmio Tony pelo seu espetáculo Dame Edna: The Royal Tour, no ano 2000.

Seu alterego Dame Edna, inclusive, chegou a conhecer e dar as mãos à rainha Elizabeth II, em 1977.

Barry Humphries como Dame Edna Everage em apresentação em Londres, em 2009. Foto: Johnny Green/PA via AP, File

Entre outras condecorações se destacam: sua nomeação em 1982 como Oficial da Ordem da Austrália e em 2007 como Comandante da Excelentíssima Ordem do Império Britânico.

O Festival de Comédia de Melbourne nomeou sua principal premiação entre os anos de 2000 e 2019 como “Prêmio Barry”, e homenagem ao humorista, ainda que alguns polêmicos comentários sobre a transexualidade tenham motivado a mudança da denominação.

Barry Humphries mostra título recebido pelo Império Britânico em foto de 10 de outubro de 2007. Foto: Steve Parsons/Pool Photo via AP, File

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, homenageou nas redes sociais o humorista que “nos deu entretenimento através de uma constelação de personagens”, porém, “a estrela mais brilhante desta constelação sempre foi Barry”.

“Um grande criador, humorista e escritor, absolutamente único em seu jeito, era ao mesmo tempo talentoso e dono de um dom”, destacou o mandatário.

Humphries foi internado por um problema no quadril no último mês de fevereiro, e operado semanas depois. Hoje, não resistiu a uma série de complicações não especificadas.

Barry Humphries smiles como Dame Edna em foto de fevereiro de 2007. Foto: Tracey Nearmy/EFE/EPA

