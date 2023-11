Ator de série da Netflix, Barton Cowperthwaite faz vaquinha para cirurgia no cérebro

Barton Cowperthwaite, que interpretou Oren Lennox na série O Preço da Perfeição (2020), da Netflix, anunciou que terá que passar por uma cirurgia no cérebro para retirada de um tumor. “Fui diagnosticado com um glioma em estágio 2. É tumor no cérebro de tamanho razoável”, disse o ator no Instagram na sexta, 10.

Barton Cowperthwaite Foto: Instagram/@Barton Cowperthwaite

“O único caminho para se tratar algo assim é uma cirurgia no cérebro. Os médicos até agora estão confiantes de que serão capazes de remover a maioria do tumor, e que após uma operação bem-sucedida e alguma reabilitação, eu estarei funcionando como meu eu maravilhoso, talentoso, brilhante e hilário”, continuou Cowperthwaite.

Barton ainda afirmou que vinha buscando outras opiniões médicas a respeito de seu caso, mas que provavelmente realizará a cirurgia no cérebro ao longo desta próxima semana. Ele também criou um link para uma vaquinha pedindo a fãs que ajudem com o procedimento.

“Cirurgia de cérebro não é barato. Seria de grande ajuda para mim se minha família estivesse aqui comigo pelas redondezas. Se você tiver qualquer motivação para ajudar ou contribuir, eu e minha família agradeceríamos imensamente”, explicou.