BBB 24: Após uma semana, quem são os potenciais vilões e favoritos da edição? Leia análise

No dia 8, era papel do ao vivo nos introduzir aos novos personagens. Mas, a edição do reality não nos mostrou a apresentação clichê dos participantes na sala. No lugar, optou por nos desgastar com uma prova de resistência, em detrimento do tradicional— e querido– cooler, que normalmente era enviado pela produção para incentivar a integração.

A primeira prova, que durou 19 horas e foi vencida por Deniziane, ocupou um protagonismo desnecessário no enredo do segundo dia. A dinâmica de convivência passou a ser regida pelos efeitos da primeira formação do paredão.