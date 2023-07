Boninho postou no Threads, nova rede social vinculada ao Instagram, que já escolheu o nome do terceiro grupo para o Big Brother Brasil 2024. O diretor do programa até o momento não deu mais detalhes se os escolhidos serão anônimos ou famosos - como o “pipoca” e “camarote”.

“O terceiro time do BBB já está batizado. Puxadinho! Alguém tem alguma ideia do que vai rolar? Palpites?”, escreveu.

‘BBB 24′: Boninho revela nome de terceiro grupo além de “camarote” e “pipoca” Foto: Reprodução/Instagram/Threads/@boninho

A última edição do BBB teve partição de nomes famosos como Fred, do canal Desempedidos, Aline Wirley, cantora conhecida por formar o grupo musical Rouge, Antônio Cara de Sapato, lutador de MMA, o funkeiro Mc Guimê e a atriz Bruna Griphao.

A grande vencedora do reality no entanto foi uma participante anônima, Amanda, com 68,9% dos votos. A sister conquistou o maior prêmio de todas as edições do reality show da Globo, R$ 2,88 milhões.