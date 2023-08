‘BBB 24′ terá voto único por CPF, indica foto de reunião de lideranças da Globo

A próxima edição do Big Brother Brasil poderá trazer mudanças no sistema de votação para os paredões. Em uma imagem que circula nas redes sociais, com uma foto do encontro de lideranças da Globo, realizado nesta quinta-feira, 24, é possível observar uma apresentação que sugere a novidade.

Na imagem capturada, prints da caixa de votação da última edição do programa, com o nome da Bruna Griphao, aparecem ao lado da informação: “uma nova experiência de votação. Votação aberta + voto único por CPF.”

Procurados pelo Estadão, a assessoria da Globo não se pronunciou sobre o assunto até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto. Se confirmado, esse possível ajuste atende a pedidos recorrentes dos usuários das redes sociais, que solicitam uma mudança na maneira como os votos eram registrados pela emissora.