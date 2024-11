Beijo de Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg fez ‘Babilônia’ ser reescrita, diz Marcos Pasquim

O beijo lésbico das personagens Estela e Teresa, interpretadas por Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg, teria alterado os rumos da novela Babilônia, de 2015. O assunto foi abordado pelo ator Marcos Pasquim, que interpretou o personagem Carlos Alberto no folhetim, durante uma participação no programa Sabadou com Virginia, do SBT, neste sábado, 2.

PUBLICIDADE Questionado sobre qual bastidor de novela tinha “o ambiente mais pesado”, Marcos escolheu Babilônia. “A novela tinha tudo para dar certo. Ela não deu certo porque tudo foi mudado de última hora”, disse ele, acrescentando que os capítulos tiveram de ser reescritos após a cena. O Estadão entrou em contato com a Rede Globo para confirmar a reescrita da trama, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg protagonizaram beijo lésbico em primeiro capítulo de 'Babilônia', de 2015. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

O ator afirmou que o beijo de Fernanda e Nathalia causou “um rebuliço na novela”. “Os personagens que iriam ter na novela mudaram. Eu iria fazer um homem gay e não fiz mais. Outra que iria fazer uma prostituta (Sophie Charlotte) também não pôde. Outro que iria ser um vilão também não pôde. [...] O ambiente da novela não era: ‘Vamos que vai dar certo’. Tudo era esquisito”, disse.

O beijo foi ao ar logo no primeiro capítulo da novela e fez história na televisão brasileira. Houve propostas de boicote à trama, mas Ricardo Linhares, autor ao lado de Gilberto Braga e João Ximenes Braga, defendeu a cena. Em entrevista ao site Notícias da TV, ele disse que o beijo lésbico teve “um peso político muito importante”.

“As atrizes foram convidadas porque agregam aos papéis a dignidade com que conduziram suas vidas e carreiras”, afirmou na ocasião. “Ambas chegaram a um patamar em que estão acima do bem e do mal. Não precisam mais provar nada a ninguém.”