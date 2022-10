Boni, ex-executivo da TV Globo, é internado nos EUA após sofrer enfarte durante voo

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, de 86 anos, foi internado na semana passada, nos Estados Unidos, depois de ter sofrido um enfarte durante um voo entre Nova York e o Rio. A informação é da direção da TV Vanguarda, afiliada da emissora no interior de São Paulo da qual o ex-diretor da Globo é sócio.

Segundo a emissora, o incidente ocorreu na madrugada de quarta-feira da semana passada, dia 5, o que obrigou o avião a fazer um pouso forçado em Orlando, onde mora um dos filhos de Boni. Lá, o diretor passou por uma cirurgia cardíaca. A previsão é que ele tenha alta nesta terça-feira, 11.

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, ex-executivo da Globo, quando lançou o livro "Unidos de outro mundo - dialogando com os mortos", em 2016

Como tantos outros profissionais de sua época, Boni também começou no rádio, influenciado pelo pai, o dentista Orlando de Oliveira, que tocava violão no regional de Armandinho, e pelo tio Hermínio, que fazia parte do grupo Quatro Ases e um Coringa.

E o jovem Bonifácio, lá pelos seus 15 anos, foi para o Rio de Janeiro, onde deu início a sua carreira radiofônica como estagiário de Dias Gomes. Isso foi na Rádio Clube do Brasil. Em 1950, já na Rádio Nacional, foi redator do programa Clube Juvenil Toddy.

Mas foi nesse momento que conheceu humorista o Manuel de Nóbrega, de quem viria a se tornar secretário pessoal. Depois do rádio, chegou à televisão, iniciando pela Tupi, passando pela Excelsior, entre outras.

Continua após a publicidade

Até que, em 1968, chega à Globo, onde assumiu o cargo de diretor-geral de Produções e de vice-presidente de operações. De lá, saiu em 1998, mas ainda mantendo uma ligação, ao se tornar consultor da emissora - saiu de vez em 2001, para se dedicar a projetos pessoais.