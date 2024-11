Boni reencontra Daniel Filho em ‘Tributo’ e diz que criou ‘mercado de trabalho seguro’ na TV

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-vice presidente de operações da TV Globo, sempre que se refere ao amigo e diretor de TV e cinema Daniel Filho, lembra de uma frase que lhe disse ao chamá-lo para, segundo ele, “produzir televisão de qualidade”: “Daniel, pode fazer seu cineminha na TV”.

O “cineminha” a que Boni se refere são as novelas que a emissora apresentou, sobretudo entre os final dos anos 1960 até o fim dos anos 1990, quando o gênero se tornou uma marca da Globo e do Brasil. Amigos de longa data, eles se encontram na série Tributo, que entra no catálogo do Globoplay neste sábado, 30, dia em que Boni completa 89 anos.

Boni e Daniel Filho falam sobre amizade e televisão na série 'Tributo' Foto: Raphael Dias

PUBLICIDADE Na Era Boni, que também ficou conhecida por implementar o Padrão Globo de Qualidade, Daniel esteve envolvido na direção ou supervisão de clássicos da teledramaturgia, como Selva de Pedra (1972), O Bem Amado (1973), Pecado Capital (1975), O Astro (1977), Dancin’ Days (1978), Malu Mulher (1979), entre outros. Havia ainda um terceiro elemento nessa jornada, Walter Clark (1936-1997). Aliás, foi Clark quem chamou Boni para a emissora, em 1967. Juntos, além de formatarem a grade de programação, também contrataram autores como Dias Gomes e Janete Clair, e um grande elenco de atores, formando um time de peso para a emissora.

“Em todas as viagens que eu fiz depois do sucesso da TV Globo pelos países do mundo, meus colegas vinham me cumprimentar pela qualidade do texto que a gente tinha, pela criatividade e o volume de gente de talento”, diz Boni no programa Tributo.

O ex-executivo da Globo também fala sobre o que fez a expressão ‘Padrão Globo de Qualidade’ ganhar força na época.

“O ‘Padrão Globo de Qualidade’ é um apelido, que não foi dado pela TV Globo, nem por mim. Ele era, na verdade, a busca pela qualidade, a preocupação em fazer melhor. Todo mundo estava envolvido naquele projeto, o sonho foi comprado pela equipe”.

O Tributo dedicado a Boni terá depoimentos de nomes como Susana Vieira, Antônio Fagundes, Glória Pires, Lima Duarte, Tony Ramos, Betty Faria, Ary Fontoura, Xuxa e Angélica.

Todos fizeram parte da Era Boni na Globo, que tinha como princípio manter contratos longos e com altos salários, algo que a emissora, ao longo dos últimos anos, abriu mão.

Em um material de divulgação do programa, Boni diz que quer ser lembrado “como a pessoa que criou um mercado de trabalho seguro e próspero para os artistas de todas as gerações”.

A série Tributo, que homenageia grandes nomes da televisão, tem direção artística de Antonia Prado e direção de Matheus Malafaia.