Opinião |Bonitão, Cid Moreira foi a cara do ‘Jornal Nacional’, narrou a Bíblia e compôs centenas de músicas Um dos rostos mais conhecidos da emissora, Cid, com sua voz inconfundível, estava na bancada do Jornal Nacional na sua estreia, em 1969, mesmo época em que a emissora de Roberto Marinho se tornou líder de audiência