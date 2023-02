Briga de gigantes: HBO Max processa Paramount por direitos de streaming de ‘South Park’; entenda

BLOOMBERG - A Warner Bros Discovery, operadora do HBO Max, acusou a Paramount Global de conspirar com os criadores de South Park para manter parte do conteúdo do programa fora do acordo de mais de US$ 500 milhões da HBO pelos direitos exclusivos de transmissão da série de comédia de desenho animado.

Em uma ação movida na sexta-feira, 24, no Tribunal do Estado de Nova York, a Warner alegou um “esquema de vários anos” da Paramount para desviar conteúdo em uma tentativa “flagrante” de sustentar seu próprio serviço de streaming, Paramount +, com a ajuda do South Park Digital Studios e da MTV Estúdios de Entretenimento. A HBO está pedindo mais de US$ 200 milhões em danos.

A Paramount, dona do canal Comedy Central, onde os episódios de South Park são transmitidos antes, procurou “aproveitar-se injustamente da Warner HBO quebrando seu contrato e roubando seu conteúdo”, de acordo com o processo.

'South Park' é exibido há 26 anos Foto: Comedy Center

Representantes da Paramount, MTV e South Park não comentaram.

A HBO Max anunciou em outubro de 2019 que ganhou os direitos exclusivos de streaming de South Park, com todas as 23 temporadas do programa disponíveis no serviço e três novas temporadas para estrear 24 horas depois de serem exibidos no Comedy Central. A HBO disse que o acordo, que duraria de junho de 2020 a junho de 2025, incluía pagamentos de cerca de US$ 1,7 milhão por cada um dos 333 episódios.

Mas em agosto de 2021, a Paramount Global, anteriormente conhecida como Viacom CBS, assinou um contrato de US$ 900 milhões com os criadores do programa, no qual eles produziriam uma série de especiais para a Paramount +.

Dois meses depois, a Paramount + e a MTV anunciaram a estreia exclusiva de dois “eventos” pós-Covid de South Park - e a HBO alega que isso viola seu contrato. South Park não informou à HBO sobre nenhum episódio da 24ª temporada na época e forneceu menos do que os episódios acordados, de acordo com o processo.

Matt Stone e Trey Parker, criadores do desenho 'South Park' Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Os ganhos do Paramount+

A HBO disse que a Paramount obteve lucros “enormes” às suas custas. A Paramount adicionou 9,4 milhões de assinantes de streaming no quarto trimestre de 2021, 80% dos quais vieram da Paramount+, de acordo com o processo. O CEO da Paramount, Robert Bakish, também relatou um aumento no número de assinantes após o lançamento de South Park The Streaming Wars e Streaming Wars Part 2.

South Park, que está no ar há 26 anos, é um dos programas mais antigos da história da TV. Ele sobreviveu a todos os programas do Comedy Central, exceto o The Daily Show.

O caso é: WarnerMedia Direct LLC x Paramount Global, Suprema Corte do Estado de Nova York, Condado de Nova York.

