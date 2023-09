Bruno de Luca e Kayky Brito: entenda o que ator e testemunhas disseram sobre atropelamento

O caso do atropelamento do ator Kayky Brito, de 34 anos, ocorrido na madrugada de sábado, 2, na Avenida Lucio Costa, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, apresentou novos elementos neste fim de semana, com a divulgação de depoimentos de testemunhas e imagens inéditas.

Testemunhas relataram à Record que, no momento do acidente, Bruno de Luca, que estava com Brito, teria deixado o local sem prestar auxílio ao amigo. Uma das testemunhas afirmou: “Ele foi embora, e o Kayky ficou ali. A gente que socorreu ele, praticamente”.

O programa Domingo Espetacular, da Record, divulgou ainda novas imagens que mostram o momento após o atropelamento. Nas imagens, Bruno de Luca aparece conversando com duas outras pessoas, sem se aproximar de Brito. Uma mulher é vista gritando com o apresentador, enquanto outra, vestida de rosa, chora.

Bruno de Luca prestou depoimento na quarta-feira, 6, afirmando que não sabia que o atropelado era Kayky Brito e que só tomou conhecimento do ocorrido mais tarde, ao tentar entrar em contato com o amigo e não obter resposta.

Kayky Brito sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano no acidente e foi encaminhado para receber cuidados médicos. No último boletim médico divulgado no sábado, 9, o Hospital Copa D’Or informou que o ator permanece sedado e em ventilação mecânica, com o quadro clínico “sob controle” e sem alterações significativas.

Ao Estadão, a assessoria de imprensa de Kayky Brito informou nesta segunda-feira, 11, que a “investigação está em andamento na 16ª DP (Barra da Tijuca) para esclarecimento dos fatos”.

Entramos em contato com a assessoria do ator Bruno de Luca, mas até a publicação desta matéria, não obtivemos resposta. O espaço segue aberto.