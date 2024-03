Caetano Veloso e Maria Bethânia gravam ‘Caldeirão com Mion’; veja fotos

Caetano Veloso e Maria Bethânia gravaram um especial para o Caldeirão do Mion. Atração foi gravada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, 19. A emissora informou que o programa vai ao ar no mês de abril.

Maria Bethânia e Caetano Veloso estiveram no palco do 'Caldeirão' Foto: João Cotta/ TV Globo

O perfil oficial do Caldeirão - ou, Caldeirola - divulgou duas fotos da gravação. Em uma delas, é possível ver Caetano e Bethânia, que se preparam para um turnê juntos a partir de agosto (leia mais detalhes abaixo), ao lado do apresentador Marcos Mion. Na outra imagem, os irmãos aparecem de braços dados.

Bethânia e Caetano farão uma turnê juntos Foto: João Cotta/ TV Globo

Entre os convidados, as atrizes Beth Faria, Flávia Alessandra, Dira Paes, Paula Burlamaqui, Nany People e Edvana Carvalho, as cantoras Zélia Duncan e Duda Beat e o apresentador Paulo Vieira.

As atrizes Betty Faria e Dira Paes estiveram na plateia do especial em homenagem a Caetano e Bethânia Foto: João Cotta/TV Globo

PUBLICIDADE Caetano Veloso e Maria Bethânia percorrerão o Brasil com a turnê especial Caetano & Bethânia que inclui apresentações em sete capitais. Eles começarão no Rio de Janeiro (Farmasi Arena), com shows nos dias 3 e 4 de agosto, seguido por Belo Horizonte (Estádio do Mineirão) em 7 de setembro, Belém (Hangar) em 29 de setembro, Porto Alegre (Arena do Grêmio) em 12 de outubro, Brasília (Arena BRB Mané Garrincha) em 9 de novembro, Salvador (Arena Fonte Nova) em 30 de novembro e São Paulo (Allianz Parque), em 14 de dezembro. A direção será de Bia Lessa.

As vendas dos ingressos para as apresentações começaram no domingo, 17, e causaram uma fila virtual de espera de 70 mil pessoas. Paula Lavigne, empresária de Caetano, avisou nas redes sociais que novas datas devem ser anunciadas em breve.

Caetano e Bethânia fizeram um turnê juntos em 1978, o que rendeu um disco gravado ao vivo. Entre as músicas que fazem parte do álbum estão Tudo de Novo, Carcará, João e Maria e O Leãozinho.