‘Canta Comigo’ estreia nova temporada com jurados ‘das antigas’

A 5ª temporada do Canta Comigo, reality show musical da Record, estreia neste domingo, 9 de abril, às 18h30. Apresentado por Rodrigo Faro, o programa traz uma série de cantores em busca de um prêmio de R$ 300 mil.

Para tal, terão que conquistar a maioria dos 100 jurados, nomes com algum prestígio na área musical ou artística, que escolhem se aprovam a apresentação ou não.

Rodrigo Faro à frente dos jurados da 5ª temporada do 'Canta Comigo' Foto: Antonio Chahestian/Record TV

Entre quem está pela primeira vez na atração e rostos conhecidos dos espectadores, há uma série de artistas que fizeram sucesso em décadas passadas, dos quais você deve se lembrar.

Do ‘túnel do tempo’ do mundo da música, temos os cantores Gilliard (Aquela Nuvem) e Ovelha (Sem Você Não Viverei). O casal Conrado e Andréa Sorvetão, habituado ao universo de realities da Record, também dá as caras novamente.

Os fãs de rap certamente se lembrarão de Thaíde (Que Tempo Bom) e Helião, do grupo RZO (O Trem), e os antigos espectadores da MTV ficarão felizes ao se deparar com Penélope Nova e Bruno Sutter, o ‘Detonator’ do grupo Massacration, paródia metaleira do Hermes e Renato.

Penélope Nova como VJ da MTV em 2009 Foto: Kelly Fuzaro/MTV

Também da televisão, Li Martins, do grupo Rouge e André Marinho, ex-Br’Oz, vencedores do reality Popstar, além de Robinson Monteiro, o ‘Anjinho’ do Programa Raul Gil.

Já dos anos 2000, temos Cabal, do hit Senhorita, o DJ Créu, do funk homônimo, e o trio Kátia, Suzete e Simone, do Fat Family.

A última temporada do reality show, disputada em 2022, foi vencida por Anna Maz, que superou Lia Lira e Libna na final. Anna está de volta em 2023, desta vez como uma das juradas.

Os jurados do Canta Comigo

