Carlos Alberto de Nóbrega está bem e deve ter alta após acidente doméstico

Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado no último sábado, 11, após sofrer uma queda em sua casa de campo e ter um pequeno sangramento interno na cabeça. Segundo a assessoria do apresentador, ele está bem e deverá ter alta em breve.

Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos Alberto, detalhou o acidente ao Fofocalizando, do SBT. Segundo o depoimento, o apresentador tropeçou no chinelo, caiu da escada, bateu o rosto e a cabeça. Desde então, ele foi hospitalizado no quarto (e não na UTI) para observação, e o sangramento não evoluiu.

Carlos Alberto de Nóbrega Foto: IARA MORSELLI - Estadão

O Estadão procurou o Hospital Sírio-Libanês para ter acesso ao boletim médico, mas não obteve retorno até o momento.

Carlos Alberto de Nóbrega também foi internado após diagnóstico de covid-19 em agosto. Em 2021, ele foi hospitalizado com a mesma doença.