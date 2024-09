Carol Barcellos assina contrato com CNBC Brasil depois de se demitir da Globo

“Com uma trajetória de garra, dedicação e amor ao jornalismo, ela agora chega para um novo desafio”, explica a emissora. Barcellos apresentará um programa semanal, cujo conteúdo varia em “novos destinos, jornadas culinárias e aventuras”.

A CNBC Brasil, filiada da norte-americana com enfoque em negócios, ainda não tem canal ou data específicos, mas já conta com um time de apresentadores. “Estamos felizes demais em poder contar com a Carol em nosso time. Seja muito bem-vinda!”, diz a postagem.