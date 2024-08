Carol Barcellos deixa a Globo após 20 anos; veja comunicado

“Olhar para trás me traz alegria! E, para frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo”, começou ela.

A jornalista relembrou um pouco de sua carreira no jornalismo esportivo: “Da reportagem de campo à transmissão do primeiro jogo da seleção feminina, ao vivo, na Copa do Mundo na França. Mergulhando em caverna, correndo ultramaratonas e explorando o mundo no Planeta Extremo. Na Copa do Mundo no Catar.”