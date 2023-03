Chris Rock responderá ao tapa de Will Smith em especial ao vivo e pré-Oscar da Netflix

AFP - O especial ao vivo de Chris Rock na Netflix irá ao ar uma semana antes do Oscar, anunciou a plataforma de streaming na terça-feira, aumentando as expectativas de que o comediante se abrirá sobre ter levado um tapa de Will Smith na cerimônia do Oscar do ano passado.

Chris Rock: Selective Outrage (Indignação Coletiva) vai ao ar na noite de sábado e será a primeira vez que a Netflix vai ao ar em tempo real. O especial terá uma introdução e um pós-show com celebridades como Jerry Seinfeld, Amy Schumer, Sir Paul McCartney e Kareem Abdul-Jabbar. Não há confirmação de transmissão para o Brasil.

O momento em que Will Smith esbofeteia o comediante Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar de 2022 Foto: Brian Snyder / Reuters

Segundo o site Page Six, Rock decidiu adicionar uma piada sobre o tapa para esse especial de stand-up. Ainda de acordo a publicação, a parte mais difícil para Chris foi ensaiar a piada sobre o tapa.

A Netflix não quis discutir o conteúdo do programa de Rock, mas o comediante passou grande parte do ano passado em uma turnê mundial realizando uma rotina que incluía piadas de “tapa na cara”.

Em março do ano passado, Will Smith invadiu o palco do Oscar e deu um tapa em Rock em resposta a uma piada que o comediante fez sobre a cabeça raspada de sua esposa Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia.

A polícia de Los Angeles perguntou a Rock na época se ele queria registrar uma queixa contra Smith, mas o comediante se recusou e não comentou publicamente o incidente desde então, exceto em seus shows.

“O dia 4 de março terá uma noite divertida, com um set incrível de Chris Rock, um dos maiores comediantes de todos os tempos, e com contribuições de uma lista impressionante de convidados especiais”, disse Robbie Praw, vice-presidente de comédia da Netflix. “Nosso objetivo é trazer o melhor entretenimento de comédia para nossos usuários, e este evento ao vivo reforça o quanto continuamos investindo no gênero.”

A Netflix, principal plataforma de streaming do mundo, conquistou milhões de telespectadores da televisão aberta tradicional, mas no ano passado perdeu assinantes pela primeira vez. A empresa, que desde então voltou a crescer, está testando diversos novos modelos, como o de conteúdo ao vivo.

A empresa realizou um festival de comédia ao vivo em mais de 35 cinemas em Los Angeles, Califórnia, mas os shows não foram transmitidos na plataforma em tempo real.

A partir do próximo ano, a Netflix transmitirá ao vivo o Screen Actors Guild Awards (SAG), a grande cerimônia do Sindicato dos Atores, que habitualmente aponta os prováveis ganhadores do Oscar.

A empresa também estaria buscando alternativas para oferecer esportes ao vivo em sua plataforma. Rivais como Disney+ e Amazon Prime Video já incluem esportes ao vivo e eventos musicais em seu conteúdo.

O especial de sábado será o segundo de Rock para a Netflix, seguindo o filme de 2018 Chris Rock: Tamborine, disponível na Netflix do Brasil.

A 95ª edição do Oscar acontecerá no dia 12 de março, em Los Angeles.