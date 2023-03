‘Cidade Invisível’: veja os segredos e o resumo da 1ª temporada da série da Netflix

Cidade Invisível, série brasileira da Netflix que envolve personagens do folclore nacional, estreia sua 2ª temporada nesta quarta-feira, 22 de março, com Marco Pigossi e Alessandra Negrini novamente no elenco. O Estadão faz um resumo e relembra o que aconteceu ao longo dos episódios que o público já assistiu.

Atenção: o texto a seguir contará com uma série de spoilers!

Vale lembrar as aparições folclóricas (entidades) da temporada de estreia: Boto Cor-de-Rosa (Victor Sparapane), Iara (Jéssica Córes), Curupira (Fábio Lago), Saci (Wesley Guimarães), Tutu (Jimmy London) e Cuca (Alessandra Negrini). Todos personagens que conviviam com o restante da sociedade sob outros nomes.

Na 2ª temporada, está confirmada a aparição da Mula Sem Cabeça.

ARQUIVO 16/12/2020 CADERNO2 / CADERNO 2 / C2 / USO EDITORIAL RESTRITO / NA QUARENTENA - Cena de 'Cidade Invisível', nova série da Netflix, criada por Carlos Saldanha, com Marco Pigossi. A produção resgata o folclore nacional em uma trama de investigação Crédito: Netflix Foto: undefined / undefined

O início de Cidade Invisível, da Netflix

A trama começa com um incêndio na região. A jovem Luna (Manu Dieguez), filha de Eric (Marco Pigossi) e Gabriela (Julia Konrad) acaba indo em direção à mata, no que é socorrida por sua mãe. Apesar de a jovem aparecer bem posteriormente, a mulher morre no desastre.

Continua após a publicidade

Eric (Marco Pigossi), que trabalha como investigador da polícia ambiental, se depara com o cadáver de um boto numa praia. Ele busca levar o corpo para uma autopsia para entender o que houve com o animal, em local estranho, mas se depara com o departamento fechado e o deixa na sua caminhonete. À noite, percebe que surgiu um corpo de homem onde havia deixado. É o primeiro contato do protagonista com o sobrenatural.

A pressão por parte de uma grande empresa em comprar os imóveis de uma área de floresta ainda preservada na região da Amazônia divide opiniões entre os moradores. Ciço (José Dumont) é o ancião da comunidade e prega a preservação da mata, enquanto seu filho, João (Samuel de Assis) está alinhado com o interesse de vender a terras. A morte de praticamente todos os peixes da região, prejudicando a pesca local, é um dos fatores que passam a atrapalhar a vida dos moradores.

As entidades, como são chamadas as figuras folclóricas em Cidade Invisível, vivem juntas. O Saci e o Curupira, por exemplo, vivem na rua. Já a Cuca é dona de uma boate na cidade, na qual trabalham Tutu e Iara. Há desavenças entre eles ao longo da temporada.

Eric é uma entidade

Eric vai atrás das origens de sua mãe, e descobre que ela sofreu uma depressão pós-parto. Os médicos não têm muitas informações, mas lhe dão alguns desenhos feitos por ela na época em que esteve internada. Ele mostra-os para Ciço e acaba descobrindo que é filho de Manaus, o Boto Cor-de-rosa. Portanto, tem “sangue humano e sangue de entidade”.

É revelado que o corpo de Antunes (Eduardo Chagas), um antigo e malvado caçador que morreu na região, havia sido enterrado na mata. Lá, transformou-se em Corpo Seco, uma entidade maligna, presa em um túmulo na floresta por Cuca e Ciço. Recentemente, porém, o espírito acabou sendo liberado e a maldição se libertou.

Continua após a publicidade

Um dos episódios de Cidade Invisível termina com Tutu atacando Eric ao chegar em casa. Momentos depois, ele acaba sendo afastado da polícia pelo fato de estar sendo investigado por homicídio: o corpo de Tutu foi encontrado ao seu lado e ele era a única pessoa presente, tornando-se suspeito. Neste momento, Eric perde a confiança de Márcia (Áurea Maranhão), sua parceira na delegacia.

Ela começa a repensar suas dúvidas quanto ao colega quando investiga o caso e descobre inconsistências no lauda da morte de Tutu e que seu corpo sumiu do IML. Em sua busca, ela acaba chegando ao bar de Cuca, também conhecida como Inês, e encontra o cadáver de Tutu por lá.

Cena da série 'Cidade Invisível', da Netflix, criada por Carlos Saldanha Foto: Netflix

Reviravoltas em Cidade Invisível

Outro momento marcante se dá quando a vó de Luna, filha de Eric, chama um benzedeiro para ajudar a criança doente. No mesmo momento, Eric passa por um ritual com a ajuda de Ciço, em que tem visões sobre o passado. Descobre, então, que foi a entidade do Corpo Seco, que, possuindo sua filha, tirou a vida de Manaus (o Boto), e que ela também é uma entidade. A jovem ataca o benzedeiro com poderes sobrenaturais e foge de casa, para desespero de sua avó e de seu pai, que vai atrás dela.

Ciço vai até a sede da empresa para tirar satisfações com o filho, e descobre que João revelou a Afonso, o dono da empresa, sobre o local em que o túmulo ficava. Os dois descobrem, então, que Afonso é filho de Antunes, o caçador, e não tinha preocupações nobres com as terras, como João pensava. Desiludido, João dá o braço a torcer a passa ao lado do pai, Ciço, na disputa pelas terras.

As cenas finais de Cidade Invisível envolvem alguns confrontos entre entidades, com destaque especial ao Curupira, que levanta de sua cadeira de rodas e corre com cabelos de fogo pela floresta. Em uma batalha com a entidade, no corpo de Luna, o Curupira acaba se salvando graças ao sacrifício do Saci.

Continua após a publicidade

Eric, pouco depois, vai preso. Além de Luna, Corpo Seco também utiliza o corpo de Eric em busca de suas maldades. Com a ajuda de Iara, que enfeitiça um guarda, Eric consegue fugir da prisão e os principais personagens se reúnem na floresta.

Como acaba a 1ª temporada de Cidade Invisível, da Netflix

Há confrontos, e também a revelação de que foi Luna, possuida pela entidade, que matou a própria mãe no início da trama. Eric pega uma lança que Curupira havia atirado contra ele e crava em seu próprio peito, como forma de expulsar o espírito maligno de si. Ele é transportado para um ambiente completamente diferente, onde encontra sua falecida esposa, vestida de branco, que diz: “Você ainda tem uma jornada pela frente, não é a sua hora. Você agora é um deles”.

Márcia, sua colega de delegacia, se chega perto do local na hora, mas é impedida por Ciço e o filho, João, de se aproximar. Curupira carrega Eric rumando ao interior da mata ao lado das outras entidades que permanecem vivas ao fim de Cidade Invisível, marcando a transição de Eric como, de fato, uma das entidades.

O elenco de Cidade Invisível - 2ª Temporada

Continua após a publicidade

Nomes do elenco como Marco Pigossi (Eric), Alessandra Negrini (Inês/Cuca) e Manu Dieguez (Luna, filha de Eric) voltam e se juntam a Zahy Tentehar, Leticia Spiller, Simone Spoladore, entre outros.

Trailer de Cidade Invisível - 2ª Temporada

A Netflix divulgou um trailer e um teaser dos novos episódios de Cidade Invisível. Assista abaixo.