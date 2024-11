Claudia Ohana lembra cena marcante de ‘Tieta’: ‘Mais forte que fiz’

Tieta voltará à programação da Rede Globo na próxima segunda-feira, 2, no Vale a Pena Ver de Novo. A novela, que foi exibida pela primeira vez 35 anos atrás, é uma das mais famosas e marcantes da emissora.

Cláudia Ohana deu vida à Tieta na primeira fase da novela. Foto: Bruno Lemos

PUBLICIDADE Claudia Ohana, que interpretou Tieta na primeira fase da novela, celebrou o retorno da obra às televisões brasileiras. “Fico muito feliz em saber que uma nova geração vai assistir a essa novela que marcou época. Para mim, Tieta só traz boas lembranças. Não sou de assistir aos meus trabalhos antigos, mas com certeza não vou resistir”, disse à Globo. A atriz ainda falou sobre a cena mais desafiadora que fez na produção. “Com certeza a da praça, onde Tieta é espancada pelo pai. Foi a cena mais forte que eu fiz na novela”, relatou.

Questionada sobre a sua preparação para dar vida a personagem, ela revelou que já havia estudado Tieta. ”Quando o diretor Paulo Ubiratan me chamou para fazer a Tieta, não pensei duas vezes. Eu já tinha estudado a personagem porque eu ia fazer o filme sobre ela na Itália, mas o projeto acabou não acontecendo. Então, quando veio esse convite, eu pude finalmente viver a minha Tieta, esse personagem icônico do Jorge Amado. Eu fiz de uma maneira bem simples, conforme o texto e a direção me induziam.”

Atualmente, ela está em cartaz com o espetáculo Toc Toc em São Paulo.