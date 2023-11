‘Hoje é um novo dia...’: com poucos veteranos, TV Globo grava chamada de fim de ano; veja fotos

A TV Globo começou a gravar nesta sexta-feira, 10, a sua tradicional mensagem de fim de ano. A produção da vinheta, uma tradição da emissora embalada pela música Um Novo Tempo, continua neste sábado, 11, nos Estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Na foto, nomes como Rita Batista, Dandara Mariana e Kenya, Sade que participaram da chamada de fim de ano da Globo Foto: Leo Rosário/ TV Globo

Já gravaram a mensagem estão nomes como os apresentadores Luciano Huck, Poliana Abritta, Tati Machado, Thiago Oliveira, Maju Coutinho, Rita Machado e Roberto Kovalick e os atores Chay Sued, Nicolas Prattes, Milhem Cortáz, Isabel Teixeira, Karine Alves, Samuel de Assis, Maria Ceiça e Zezeh Barbosa.

Os atores Alexandre Borges, Mariana Santos, Maria Clara Spinelli, Valentina Herzsage e Thalita Carauta gravaram a mensagem de fim de ano da Globo Foto: Manu Mello/Globo

A atriz Susana Vieira gravou a mensagem de fim de ano da emissora Foto: Léo Rosário/TV Globo

Entre os veteranos na emissora, ou seja, profissionais que estão na Globo há bastante tempo e ainda continuam com contrato, estão as atrizes Susana Vieira, Arlete Salles, Carolina Dieckmann, Marina Ruy Barbosa e Regina Casé e os atores Ary Fontoura, Tonico Pereira, Alexandre Borges e Tony Tornado.

Tonico Pereira é um dos veteranos da emissora Foto: Manoella Mello/Glo

Continua após a publicidade

A atriz Regina Casé também passou pelos estúdios Globo Foto: Leo Rosário/Globo

De acordo com a emissora, o conceito da chamada deste ano é ‘Hoje a Festa é Sua’, que reproduzirá cenas sugeridas pelo público. A coleta das ideias começou em agosto, por meio de programas como Encontro, É de Casa e Esporte Espetacular. As cenas escolhidas aparecerão na tela com o nome dos autores da sugestão.

O elenco da novela 'Fuzuê' e da série 'Encantado's' se reuniram na gravação Foto: Manoella Mello/ TV Globo

A TV Globo informou que a chamada irá ao ar no começo do mês de dezembro, mas ainda não anunciou o dia exato.

Nomes como Claudia Abreu, Marieta Severo e André Marques deixaram a emissora nos últimos anos

Com a implantação da política Uma Só Globo, em 2018, que juntou operações das empresas do Grupo Globo e reduziu custos, a emissora vem, ao longo dos anos, não renovando os contratos fixos de seu elenco, uma política que vigorava desde os anos 1970, sobretudo para atores e atrizes.

Desde então, a Globo dispensou nomes que marcavam presença na tradicional mensagem de fim de ano. Claudia Abreu, Regiane Alves, Vanessa Giácomo, Marcelo Adnet, Isabelle Drumond, Heloísa Perissé e Fernanda Gentil foram dispensadas neste ano.

Continua após a publicidade

Em 2022, a emissora encerrou os vínculos como Marieta Severo, Nívea Maria, Osmar Prado, Juliana Paes, André Marques, Marjorie Estiano, Isis Valverde, Danton Mello, Rodrigo Simas, Ana Furtado, Chico Pinheiro, Walter Casagrande, entre outros.

Muitos desses profissionais já apareceram ou aparecerão em produções da Globo, mas, agora, com contrato por obra. Juliana Paes, por exemplo, participará do elenco de Renascer, remake que estreia em janeiro. Já Marjorie Estiano está no elenco da série Fim, de Fernanda Torres, que estreou recentementoeno GloboPlay.