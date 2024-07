Comentarista é demitido após falas sexistas sobre nadadoras nas Olimpíadas de Paris

Enquanto as nadadoras Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma Mckeon e Meg Harri se dirigiam ao Centro Aquático de Paris para receberem a medalha de ouro que haviam acabado de conquistar, Ballard comentou: “”Bem, as mulheres estão terminando. Você sabe como elas são... Andam por aí, se maquiam”, disse, de acordo com o reprodução do jornal The Independent. A equipe feminina da Austrália havia acabado de fazer história com seu tempo de 3:28.92, garantindo o quarto ouro consecutivo nas Olimpíadas.

As falas do comentarista geraram revolta nas redes sociais, o que levou a Eurosport a se manifestar e divulgar que o comentarista foi demitido de sua função.