Como era a programação da TV aos domingos antes do ‘Programa Silvio Santos’

O Programa Silvio Santos completou 60 anos de existência no último dia 2, ganhando uma edição especial que será exibida neste domingo, 4, a partir das 19h15, no SBT. Hoje, até soa difícil imaginar como seria um domingo na TV brasileira sem a atração - lançada dois anos após a estreia de Silvio nas telas, com o Vamos Brincar de Forca, no começo dos anos 1960.

Hebe Camargo ao lado de Silvio Santos em foto de seu arquivo pessoal datada de 1960. Foto: Acervo Pessoal/Hebe Camargo

Em sua primeira exibição o Programa Silvio Santos foi ao ar com duração de 2 horas, entre as 12h30 e as 14h30. A programação da TV Paulista, Canal 5, na semana anterior à estreia da atração, tinha início pouco depois das 17h (à época, as emissoras não ficavam 24 horas por dia no ar, como hoje) e foi a seguinte:

17h25 - Filmes

18h00 - Planeta Terra

18h40 - OVC aos Esportes

19h05 - Filme

19h35 - Movietone

20h00 - “Show”

20h55 - Calouros

21h40 - Miami Undercover

22h10 - Melhores do Futebol

23h10 - Depoimentos

Confira abaixo a programação com o que ia ao ar nas emissoras de TV dos dias 26 de maio, 2 de junho e 9 de junho, assim como publicado nas páginas do Estadão:

Programação de TV publicada no 'Estadão' em 26 de maio de 1963. Foto: Acervo/Estadão

Programação de TV de 2 de junho de 1963 publicada no 'Estadão'. Foto: Acervo/Estadão

Programação de TV de 9 de junho de 1963 publicada no 'Estadão'. Foto: Acervo/Estadão

Conforme o tempo passou, a atração ganhou mais tempo de tela, passando a horários diferentes, além de quadros diversos. Em 31 de maio de 1964, por exemplo, segundo a revista InTerValo, o Programa Silvio Santos foi ao ar das 11h40 até as 17h, com os seguintes quadros: Cuidado Com A Buzina (11h40), Pra Ganhar É Só Rodar (13h30), Pergunte, Dance e Seja... (14h) e Tribunal de Sucessos (14h40).

A TV brasileira nos anos 1960

Na década de 1960, os domingos nas emissoras de TV tinham seriados estrangeiros, números musicais (especialmente após o sucesso do Programa Jovem Guarda, em 1965) e diversos programas de auditório comandados por diversos apresentadores.

Exemplares da revista InTerValo com a programação de 31 de maio de 1964 e 16 de julho de 1967 nos permitem relembrar alguns nomes que fizeram parte da programação de domingo da TV brasileira nos primeiros anos de Silvio Santos.

Ayrton Rodrigues, Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto) e Júlio Rosemberg, na TV Tupi, Walter Stuart, Eduardo Araújo, José Vasconcellos, na Excelsior, Ubiratan Gonçalves e Ney Gonçalves Dias, pela TV Cultura.

A TV Paulista, ‘casa’ de Silvio, contava com Paulo Rogério, Ademar Dutra e Jacinto Figueira Jr. (‘o Homem do Sapato Branco’). Hebe Camargo, Ronald Golias e José Vasconcellos também já davam as caras. Sem falar em nomes da música, como Roberto Carlos, Jerry Adriani, do esporte, como Milton Galdão e Mário Moraes, além da garota-propaganda Idalina de Oliveira.

Como surgiu o Programa Silvio Santos

O surgimento do programa também é retratado na biografia A Fantástica História de Silvio Santos, escrita pelo amigo do apresentador ao longo de anos, Arlindo Silva. Conforme consta:

“Estimulado por Paulo de Gramont e Walter Forster, respectivamente diretor de produção e diretor artístico da emissora, a apresentar um novo programa, mais movimentado, com mais show, nas tardes de domingo. Acontecia, naquela época, algo difícil de acreditar: a TV Paulsita ficava fechada aos domingos. Só abria às 15h30 para transmitir futebol. Vitor Costa, dono da emissora, era entusiasta da ideia de ocupar as tardes de domingo com uma programação de variedades. Então acertou com Silvio Santos a apresentação de um programa do meio-dia até as 2 da tarde.

[...]

Dessa maneira, o contrato com a TV Paulista foi fechado e Silvio lançou-se na televisão aos domingos, com o suporte publicitário do Baú da Felicidade, que já existia há três anos e estava em franco desenvolvimento empresarial. Nascia, assim, o Programa Silvio Santos”.

Qual é o programa da TV brasileira há mais tempo no ar

Apesar de chegar aos 60 anos, o Programa Silvio Santos não é o mais longevo da história da TV no Brasil. O recorde pertence ao Mosaico na TV, atualmente na TV Aberta (o canal), que estreou em 16 de julho de 1961. Em maio de 1964, a atração ia ao ar na TV Cultura às 13h30 e tinha a seguinte sinopse: “Programa de entrevistas, curiosidades, informativo e musical, divulgando notas sobre a coletividade israelita de São Paulo. Produção de Francisco Gotthilf.”

Além das duas emissoras, o Mosaico na TV também passou por Excelsior, Tupi e Gazeta.