Como Regiane Alves, veja quem também perdeu contrato fixo com a Globo em 2023

A atriz Regiane Alves é a mais recente ex-contratada da TV Globo, após 24 anos na emissora. A artista encerra sua longa passagem pela empresa com o fim da novela Vai na Fé, de Rossane Svartman, que aconteceu na última sexta-feira, 21.

Agora, com o fim do contrato fixo, ela passará a atuar na Globo apenas por acordo de obra, onde estará livre para negociar com outras emissoras e plataformas de streaming, abrindo caminhos para novas oportunidades em sua carreira.

Regiane, que começou sua jornada na emissora aos 22 anos, estreou na minissérie A Muralha, em 2000 e, desde então, participou de diversas produções.

Regiane Alves Foto: Instagram/@regianealves

Como Regiane Alves, outros atores de peso também deixaram a emissora somente nestes últimos sete meses de 2023; vamos relembrar a seguir:

Claudia Abreu

Após 37 anos, a atriz Claudia Abreu encerrou contrato com a Globo para investir em uma série do streaming. A informação foi confirmada pelo empresário da artista, Mario Canivello.

Ela será a protagonista de Sutura, nova produção da Amazon Prime Video, que não deu mais detalhes sobre a nova série. A atriz vai interpretar uma médica consagrada que se vê envolvida com o submundo do crime.

Claudia começou sua trajetória na emissora em 1986, mas já havia deixado de renovar seu contrato em outras ocasiões para se dedicar ao cinema e ao teatro. Foi a quinta vez que a atriz passou pela empresa.

O último trabalho de Claudia na Globo foi na série Desalma, em que interpretou a personagem Ignes Skavronski Burko. A produção foi ao ar em duas temporadas transmitidas no Globoplay e na TV aberta.

A atriz também já esteve no elenco de novelas marcantes da emissora, como Que Rei Sou Eu?, de 1989; Celebridade, 2003; e Cheias de Charme, 2012.

Claudia Abreu Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Larissa Manoela

Larissa Manoela decidiu não renovar o contrato de exclusividade com a TV Globo e anunciou a decisão em meados de junho, por meio do Instagram. Segundo a atriz, ela deseja dar novos rumos para a carreira e abrir oportunidades no cinema e no streaming.

Anteriormente, a artista revelou que estava assumindo as demandas comerciais da carreira. A decisão aconteceu após uma briga com a mãe, que era empresária da atriz desde a infância da filha.

“Sei que estou exatamente onde deveria estar, vivendo o momento que mais precisava viver, sonhando os sonhos infinitos, exatamente aqui e agora!”, escreveu ela, nas redes sociais, na época.

Larissa Manoela Foto: Instagram/@larissamanoela

Vanessa Giácomo

Vanessa Giácomo não teve seu contrato fixo com a TV Globo renovado este ano. A atriz, que recentemente esteve na novela Travessia, de Glória Perez, deixou a emissora depois de 19 anos. Ela revelou que pretende se dedicar a projetos nos streamings.

A atriz de 40 anos esteve presente em diversas obras, como Cabocla, Sinhá Moça, Amor à Vida, Império, A Regra do Jogo e Filhas de Eva.

Vanessa Giácomo Foto: Adriano Fagundes/Globo

Isabelle Drummond

Após 23 anos de carreira na Globo, Isabelle Drummond deixou a emissora no início de junho. A atriz não teve seu contrato fixo renovado pela empresa. Seguindo os passos das colegas, a artista deseja se dedicar a projetos nos streamings.

Isabelle esteve no ar pela última vez em 2019, na novela Verão 90. Mas, a trajetória da artista no canal é longa, tendo começado em 2000 com Laços de Família.

Foi no ano seguinte que ela teve destaque por seu papel como Emília, no Sítio do Pica Pau Amarelo, que durou até 2006.

Isabelle Drummond Foto: Luciana Prezia/Estadão

Heloisa Périssé

A Globo rompeu o contrato com Heloisa Périssé após 24 anos. O anúncio público foi feito em 1º junho. Em entrevista ao Estadão antes da divulgação, a atriz disse que já estava com a saída acertada e não tinha sido apanhada de surpresa.

Heloisa afirmou que já esperava por isso, que aproveitou bem esse tempo e que já começou conversas com a Netflix e a Amazon.

O primeiro papel de Périssé na Globo foi na novela De Corpo e Alma, em 1993. Nos últimos anos, ela esteve em tramas como Novo Mundo (2017), A Lei do Amor (2016), Boogie Oogie (2014), entre outros.

Além disso, esteve no elenco da Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck, e também participou da série do Globoplay Cine Holliúdy, que iniciou em 2019 e conta com três temporadas.

Heloisa Périssé Foto: André Wanderley

Manoel Soares

No entretenimento também teve baixa. A Globo confirmou em 30 de junho que o apresentador Manoel Soares deixou a emissora. A saída do jornalista aconteceu após diversos casos de constrangimento no programa Encontro com Patrícia Poeta e rumores de crise interna.

Cerca de 20 minutos após o anúncio, Soares publicou um vídeo nas redes sociais sobre o assunto. Ele afirmou não estar “chateado ou magoado” e disse que este “não é o fim de nada, apenas o início de um novo ciclo”.

“Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros, que pude através de reportagens ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para paternidade e por aí vai”, escreveu na legenda.

“Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês. Aos colegas e amigos que que ficam meus votos de felicidade. Aos novos que estão chegando, bem vindos à minha vida”, concluiu.

Manoel Soares Foto: Instagram/@manoelsoares

Fernanda Gentil

Fernanda Gentil anunciou no dia 20 de março que não teve seu contrato renovado na Globo. A apresentadora comunicou sua saída da emissora nas redes sociais.

No Instagram, ela compartilhou uma carta aberta aos seguidores: “Apesar de chamarmos apenas de ‘mudança’, não deixa de ser um rompimento, né? Apesar de eu saber que é o que eu tenho que fazer, não deixa de passar um filme na cabeça”.

“Apesar de ter certeza que o novo ciclo que se abre vai ser tão gostoso, enriquecedor e cheio de aventuras como esse que estou fechando, não deixo de morrer de gratidão e carinho por tudo o que vivi até hoje na Globo”, escreveu a jornalista.

Em seu longo relato, ela explicou que optou por postar um texto ao invés de um vídeo chorando e revelou que decidiu se aventurar em novos projetos: “Eu não gosto do sucesso tanto quando eu gosto do frio na barriga, por isso saí do esporte onde eu estava consolidada, para me aventurar em novos desafios”.

“E eu não gosto do salário tanto quanto eu gosto de mostrar serviço, por isso saí da Globo onde eu estava recebendo, para me aventurar em outros projetos (...) Então como eu te expliquei ainda agora, Globo, para continuar sendo uma relação justa como sempre foi, que a gente volte a se encontrar sempre que tiver um negocinho bem a nossa cara”, publicou.

Não estava feliz

Em julho, ela expôs que não estava feliz com o trabalho por não ter nenhum projeto em andamento na emissora. “Não estava realizada, não estava feliz. Não estava com aquele friozinho na barriga de novo e isso me incomodava. Cheguei (na reunião) e disse: ‘Gente, estou recebendo esse tempo todo, mas não estou fazendo nada. Dinheiro eu preciso, mas eu gosto mesmo é do trabalho. Então, para mim, não faz sentido ficar aqui’”, contou.

Fernanda iniciou a carreira na empresa em 2009, no SporTV, e, no ano seguinte, cobriu as Olimpíadas de Inverno no Canadá e a Copa do Mundo da África do Sul. Depois, ela assumiu a apresentação do Globo Esporte.

Em 2016, esteve à frente do Esporte Espetacular, onde seguiu até 2018. No ano seguinte, trocou o Jornalismo para o Entretenimento. Ela estreou no programa Se Joga e, depois, esteve no É de Casa. Em 2021, ela apresentou o dominical Zig Zag Arena, que durou só uma temporada.

Fernanda Gentil Foto: Cesar Alves/Globo/Divulgação

Cecilia Flesch

No Jornalismo, o Grupo Globo demitiu Cecilia Flesch, apresentadora do matinal Em Ponto, da GloboNews. Em 13 de junho, a emissora se pronunciou oficialmente sobre o desligamento da jornalista. O fato ocorreu após uma entrevista dela viralizar na internet ao falar mal da empresa e do programa que comandava.

Cecilia participou do podcast É Nóia Minha?, de Camila Fremder, em abril deste ano, mas somente em junho, trechos da conversa começaram a repercurtir.

Em um momento, ela comentou: “Tá um saco, a GloboNews só tem política e economia, economia e política, política e economia”. A fala caiu como uma bomba na direção do programa.

A jornalista também disse que, durante o matinal, recorria a passatempos no celular para se entreter. “Se vocês já me viram fazendo uma pergunta no jornal, eu estava jogando TwoDots dois segundos antes”, confessou.

Cecilia ainda acrescentou que ela e alguns colegas chamam a GloboNews de “RivoNews”, em referência a um remédio controlado, de tarja preta.