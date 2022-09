Confira 5 estreias para assistir no streaming neste fim de semana

Diversos filmes e séries fazem sua estreia no streaming ao longo desta semana ou neste sábado, 24, e domingo, 25 de setembro de 2022. Confira alguns destaques entre os lançamentos para você assistir neste fim de semana.





O Resgate na Caverna Tailandesa: Minissérie (Netflix)

Quem gostou de Treze Vidas: O Resgate, lançado em agosto e disponível pelo Amazon Prime Vídeo, pode se interessar também pela série de seis episódios feita pela Netflix. Ambas retratam o resgate de um grupo de garotos que jogavam futebol juntos quando acabaram ficando presos em uma caverna por conta de uma enchente na Tailândia. Estreou em 22 de setembro de 2022.

Sidney (Apple TV+)

Produzido por Oprah Winfrey e dirigido por Reginald Hudlin, o documentário aborda a vida de Sidney Poitier, que nasceu dois meses prematuro, filho de agricultores de tomate sem instrução no Caribe, e se tornou não só vencedor do Oscar e ator de destaque como um marco na história de Hollywood. Lançado em 23 de setembro de 2022.

Continua após a publicidade

O Homem do Jazz (Netflix)

Protagonizado por Joshua Boone e Solea Pfeiffer, o casal Bayou e Leanne vive um amor proibido no sudeste dos Estados Unidos em filme que acompanha “40 anos de segredos e mentiras ao som de blues”. Fez sua estreia em 23 de setembro de 2022.





Rota 66: A Polícia que Mata (Globoplay)

A série, baseado no livro Rota 66, escrito pelo jornalista Caco Barcellos e que fazia uma denúncia a abusos cometidos por integrantes das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) durante a década de 1970, em plena ditadura militar no Brasil. O protagonista, Humberto Carrão, conviveu com o repórter da Globo por dois anos para se atentar a seus gestos e manias e interpretá-lo frente às câmeras.

Continua após a publicidade





Skymed (Paramount+)

Os fãs de programas ao estilo drama médico podem se interessar pela série canadense que retrata um grupo de médicos e enfermeiros que buscam salvar vidas em um local inesperado quando decidem pousar o avião em que estão voando.