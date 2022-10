Confira 5 estreias para assistir no streaming neste fim de semana

Continua após a publicidade

Diversos filmes e séries fazem sua estreia no streaming na última sexta-feira, 7, e estão disponíveis para assistir neste sábado, 8, e domingo, 9 de outubro de 2022. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir neste fim de semana.

Clarice Falcão em cena da série 'Eleita', do Amazon Prime Vídeo.

Conversando com Um Serial Killer - O Canibal de Milwaukee (Netflix)

Quem se interessou por Dahmer: Um Canibal Americano, série ficcional baseada em fatos reais, a Netflix disponibilizou outra produção sobre o serial killer Jeffrey Dahmer. Esta, porém, é em formato documental, trazendo imagens e depoimentos reais da época. A série Conversando com Um Serial Killer também tem versões disponíveis retratando a história de outros criminosos, como Ted Bundy e John Wayne Gacy. Estreou em 7 de outubro de 2022.





Eleita (Amazon Prime Vídeo)

Continua após a publicidade

A série brasileira de humor estrelada por Clarice Falcão mostra uma realidade distópica, mas num futuro não tão distante, em que uma mulher que faz sucesso nas redes sociais acaba emplacando uma bem-sucedida campanha e é eleita como governadora do Estado do Rio de Janeiro. Sem conhecer o mundo da política, ela parece não saber o que está fazendo, mas terá que se virar para cumprir um bom mandato e combater máfias locais. Estreou em 7 de outubro de 2022.





A Sogra Perfeita (Globoplay)

Outra dica para dar risada, uma comédia nacional com Cacau Protásio e Rodrigo Sant’anna. Uma maquiadora se sente incomodada com o fato de seu filho, que já é adulto, ainda não ter saído de sua casa. Para dar um empurrãozinho, ela prepara a “nora perfeita”. Porém, a jovem que ela acredita que pode mudar os rumos da vida do filho talvez não seja quem parece ser mesmo para ela. Disponível no catálogo do Globoplay desde 7 de outubro de 2022.





Continua após a publicidade

Casa de Boneca (Netflix)

Feito nas Filipinas, o longa tem uma pegada familiar e emotiva, mostrando um cantor de rock que perdeu os rumos de sua vida para as drogas e uma rotina desregrada. Ele se muda para a cidade onde viveu no passado, e se aproxima da filha, uma criança que foi criada por outras pessoas e sequer o conhece. Em busca de uma nova chance, ele se oferece para ser sua babá, e os dois acabam desenvolvendo uma relação especial, ainda que surjam percalços no meio do caminho. Estreou em 7 de outubro de 2022.





Anomalia (Netflix)

Pessoas estão desaparecendo na Coreia do Sul, e uma jovem que não sabe o paradeiro de seu namorado começa a ver alienígenas. Em sua busca pela verdade, ela se une com a ex de seu amado, interpretada pela cantora de k-pop Nana. Disponível no streaming desde 7 de outubro de 2022.

Continua após a publicidade