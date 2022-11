Confira 5 estreias para assistir no streaming neste fim de semana

Publicidade

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana neste sábado, 5, e no domingo, 6 de novembro de 2022. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo e Apple TV+.





Enola Holmes 2 (Netflix)

Continuação do longa protagonizado por Millie Bobby Brown, que vive uma detetive mirim que se inspira no trabalho de seu irmão, Sherlock Holmes (Henry Cavill). Prestes a fechar seu negócio, é acionada por uma garota para investigar um desaparecimento, mas o caso pode trazer situações inesperadas e o envolvimento de grupos mais poderosos do que se imaginava. Estreou em 4 de novembro de 2022.

Jogo da Corrupção (Amazon Prime Vídeo)

A série conta a história da transformação da FIFA em uma potência comercial e política, tendo como personagem principal seu ex-presidente, o brasileiro João Havelange, que permaneceu no poder por quase três décadas. O elenco conta com o português Albano Jerónimo, que interpreta o protagonista, além de atores conhecidos do público do Brasil, como Eduardo Moscovis, Nelson Freitas e Maria Fernanda Cândido. A série foi lançada em 4 de novembro de 2022.

Continua após a publicidade

Blockbuster (Netflix)

A trama começa quando o dono de uma loja Blockbuster recebe a notícia que as outras sete unidades da franquia de aluguel de filmes foram fechadas, fazendo com que a sua seja a última. Com diversas referências cinematográficas, ele e uma equipe de funcionários, cada um com as suas peculiaridades, tentarão manter o aluguel de filmes vivo em um mundo cada vez mais rendido ao streaming. Disponível para assistir desde 3 de novembro de 2022.

Selena Gomez: Minha Mente e Eu (Apple TV+)

Documentário que vai pelo lado da emoção, mostra a cantora pop em condição vulnerável diante das câmeras, abordando temas como a lúpus e o transtorno bipolar com os quais foi diagnosticada há alguns anos, e falando sobre seus medos e inseguranças.

“É preciso a maior coragem do mundo para ser vulnerável assim. E é muito difícil para todos nós. Vivemos em um mundo em que ser vulnerável pode machucar”, contou o diretor Alek Keshishian em entrevista com a participação do Estadão. Estreou em 4 de novembro de 2022.

Continua após a publicidade





Sally: Fisiculturismo e Assassinato (Netflix)

O romance entre um casal de fisiculturistas chega ao fim quando a esposa atira no marido em pleno Dia dos Namorados nos Estados Unidos na década de 1990. Essa é a história real que dá o pontapé inicial à série documental que, na toada de outras sobre crimes produzidas pela plataforma de streaming, busca dar um outro olhar sobre o homicídio. Lançada em 2 de novembro de 2022.