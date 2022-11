Confira 5 estreias para assistir no streaming neste fim de semana

Publicidade

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana neste sábado, 12, e no domingo, 13 de novembro de 2022. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix e Apple TV+.

A História do Cinema Negro nos EUA (Netflix)

O documentário traz um olhar sobre a presença negra na indústria cinematográfica norte-americana, com depoimentos de diversos profissionais negros, como Harry Belafonte, Margaret Avery, Samuel L. Jackson, Laurence Fishburne e Whoopi Goldberg. Disponível desde 11 de novembro de 2022.





Escola Base - Um Repórter Enfrenta o Passado (Globoplay)

O documentário aborda o caso Escola Base, que aconteceu em março de 1994, no qual foram feitas acusações, depois provadas erradas, de que casos de abuso infantil teriam acontecido em uma escola em São Paulo. Conta com depoimentos de envolvidos no caso e na cobertura da época, como o repórter Valmir Salaro. Estreou em 10 de novembro de 2022.

Continua após a publicidade





Contos Futurísticos (Apple TV+)

Nesta antologia infanto-juvenil, sete histórias que se passam em um futuro próximo, daqui a 10 anos, buscam mostrar como a curiosidade infantil pode levar ao caos em um mundo em que a tecnologia busca simplificar a vida das crianças. Fez sua estreia na plataforma em 11 de novembro de 2022.





O Espelho (Paramount+)

Continua após a publicidade

Lançado em 2018, o longa de suspense está disponível para assistir no streaming da Paramount desde 11 de novembro de 2022. Protagonizado por Nicolas Cage, conta a história de um casal que compra um motel em uma estrada e, através de um espelho falso em um quarto, se tornam testemunhas de um assassinato.





The Crown - 5ª Temporada (Netflix)

Apesar de a série ser uma velha conhecida para quem é fã das histórias envolvendo a realeza britânica, a temporada mais recente estreou na última quarta-feira na Netflix. Dessa vez, além de Elizabeth II, há foco na relação entre o príncipe Charles e a princesa Diana, interpretados por Dominic West e Elizabeth Debicki. Disponível para assistir desde 9 de novembro de 2022.





Continua após a publicidade