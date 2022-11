Confira 5 estreias para assistir no streaming neste fim de semana

Publicidade

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo da semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana neste sábado, 19, e no domingo, 20 de novembro de 2022. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo e Apple TV+.

Terra dos Sonhos (Netflix)

O Longa se passa em um mundo mágico e é protagonizado pela jovem Nemo (Marlow Barkley) e seu excêntrico companheiro Flip (Jason Momoa). Depois que seu pai some no mar, Nemo é enviada para morar na cidade com seu bem-intencionado, mas totalmente desajeitado, tio Phillip (Chris O’Dowd). Sua nova rotina é desafiadora durante o dia, mas, à noite, torna-se um mapa secreto para o mundo fantástico de Slumberland, que conecta Nemo a Flip, um fora-da-lei rude, mas adorável, que se torna seu parceiro e guia na aventura. Estreou em 18 de novembro de 2022.

Spirited - Uma Comédia Natalina (Apple TV+)

O filme é uma releitura do clássico O Conto de Natal de Charles Dickens e, além da dupla principal formada por Ryan Reynolds e Will Ferrell, também destaca Octavia Spencer e Sunita Mani e traz no elenco nomes como Patrick Page, Sunita Mani, Loren Woods, Joe Tippett, Marlow Barkley e Jen Tullock. Disponível desde 18 de novembro de 2022.

Os Odiados do Casamento (Amazon Prime Vídeo)

A comédia gira em torno da ida de Alice (Kristen Bell) e Paul (Bem Platt) ao casamento de sua distante meia-irmã rica no interior da Inglaterra com sua mãe, Donna (Allison Janney), numa viagem que revira fatos antigos de uma família disfuncional. Disponível no streaming desde 18 de novembro de 2022.

Encantado’s (Globoplay)

Olímpia e Eraldo, dois irmãos, disputam pelo espaço dos negócios da família após a morte do pai: um mercado e uma escola de samba, no mesmo espaço, num inusitado convívio. No elenco, nomes como Luís Miranda, Dandara Mariana, Tony Ramos e Neusa Borges. O lançamento da série se deu em 18 de novembro de 2022.

Departamento de Conspirações - 2.ª Temporada (Netflix)

A série animada ironiza diversas teorias da conspiração conhecidas do público focando num grupo de funcionários da Cognito, empresa secreta que se organiza para manter tudo em segredo, que incluem figuras como um cientista viciado em drogas, um cogumelo vindo da ‘Terra oca’ e o homem-golfinho. Além dos novos episódios, a temporada de estreia continua disponível e é curta, com 10 episódios. Na Netflix desde 18 de novembro de 2022.