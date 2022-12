Confira 5 estreias para assistir no streaming neste fim de semana

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana neste sábado, 3, e no domingo, 3 de dezembro de 2022. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo e Star+.

O Troll da Montanha (Netflix)

Quando um fenômeno desconhecido começa a causar destruição em uma região montanhosa da Noruega, o governo local arma um comitê extraordinário com especialistas para desvendar do que se trata. A resposta pode estar em antigos contos de fada, que talvez não sejam tão lúdicos. Estreou em 1º de dezembro de 2022.

Scrooge: Um Conto de Natal (Netflix)

Apesar do contexto sombrio, a animação também aposta em belas cenas muito coloridas nesta releitura que se propõe a apresentar o clássico conto de Charles Dickens às novas gerações. Lançado em 2 de dezembro de 2022.

LOL: Se Rir, Já Era! - 2.ª Temporada (Amazon Prime Vídeo)

Tom Cavalcante volta para apresentar os novos episódios do programa, desta vez ao lado de Gkay. São 10 humoristas que devem ficar seis horas trancados no mesmo ambiente, tentando fazer os outros rirem, mas quem der uma gargalhada será eliminado. Participam nomes conhecidos do público como Fábio Rabin, Rafael Infante, Grace Gianoukas, Gigante Leo, Carol Zoccoli, Eddy Junior, Bruna Braga, Marianna Armellini, Mathy Lemos e Lindsay Paulino. Estreou em 2 de dezebro de 2022.

A Última Chance (Star+)

A primeira série espanhola original do Disney+ chega ao Brasil pela plataforma Star+, e traz a história de uma aspirante a cantora que pode ter uma grande chance ao ser descoberta por um produtor, ao mesmo tempo em que reencontra um conhecido de juventude. Disponível para assistir desde 2 de dezembro de 2022.





O Poderoso Chefão (Netflix)

A clássica trilogia de Francis Ford Coppola já esteve presente no catálogo da Netflix, mas saiu em 2021. Além do longa original, O Poderoso Chefão: Parte II e Poderoso Chefão: A Morte de Michael Corleone voltaram ao catálogo da plataforma de streaming no último dia 1.º de dezembro de 2022.