Confira 5 filmes para assistir no streaming neste fim de semana

Diversos filmes e séries fazem sua estreia no streaming ao longo deste fim de semana entre sábado, 1.º, e domingo, 2 de outubro de 2022. Confira alguns destaques entre os lançamentos para você assistir neste fim de semana.





A Caçada (Netflix)

Lançado em 2020, o longa de suspense mostra um grupo de pessoas que acordam em um lugar que não conhecem e sem saber como chegaram lá. Eles serão caçados como animais selvagens por alguns milionários, mas tentarão fugir. Disponível na Netflix a partir deste sábado, 1.º de outubro de 2022.





Alguém Avisa? (Amazon Prime Vídeo)

Kristen Stewart e Mackenzie Davis vivem o casal Abby e Harper, mas a relação passará por algumas provações quando vão passar as festas de fim de ano na casa da família de uma delas, que não sabe que a filha é homossexual. Lançado em 2020, estreia no catálogo do Prime Vídeo neste sábado, 1.º de outubro de 2022.





Top Gun: Ases Indomáveis (Amazon Prime Vídeo)

No embalo do recente sucesso de Top Gun: Maverick, o primeiro longa da série, protagonizado por Tom Cruise em 1986, chega ao catálogo do serviço de streaming da Amazon neste sábado, 1º de outubro de 2022.





O Príncipe das Sombras (Mubi)

Neste filme de John Carpenter lançado em 1987, o planeta passa por uma série de mudanças e estranhos acontecimentos com a chegada de uma entidade sobrenatural. Disponível na plataforma a partir deste domingo, 2 de outubro de 2022.





Rota de Fuga 3 - O Resgate (Paramount+)

Estrelado por Sylvester Stallone em 2019, o longa é uma boa pedida para quem busca por filmes de ação. Com Dave Bautista, Zhang Jin e 50 Cent fazendo parte do elenco. Estreia no serviço de streaming neste sábado, 1.º de outubro de 2022.