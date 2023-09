‘True crime’ ao redor do mundo: conheça produções inusitadas do Japão, Índia, Líbano e Paquistão

THE NEW YORK TIMES - O gênero true crime às vezes parece muito centrado nos Estados Unidos: os crimes acontecem nos Estados Unidos, com perpetradores, vítimas e investigadores americanos. Assim, os sistemas em jogo - político, jurídico, cultural, midiático - estão todos ancorados numa cartilha semelhante, e os fracassos e sucessos destes sistemas muitas vezes parecem repetitivos.

Mas, mais recentemente, outros documentários e podcasts levam o público a outros países e o mergulham em sociedades com costumes e expectativas diferentes - e com pouco em comum com a forma como os crimes são abordados, compreendidos, investigados e resolvidos nos Estados Unidos. Aqui vão quatro escolhas que podem transportar os telespectadores e ouvintes.





Documentário

Missing: The Lucie Blackman Case

Os processos policiais do Japão são explorados de outro ângulo neste documentário da Netflix sobre Lucie Blackman, uma britânica de 21 anos que vivia e trabalhava em Tóquio quando desapareceu em 2000. Imediatamente depois, sua família, liderada por seu incansável pai, viaja ao país e - ao comprovar que não seriam dispensados nem humilhados - desencadeia uma intensa busca por ela.

Os confrontos culturais frustram a família e complicam a tarefa - e talvez você termine este documentário com tantas perguntas quanto quando começou (embora sejam perguntas muito diferentes). Ao contrário de muitas histórias de crimes reais, o caso é encerrado e o resultado é chocante.

Podcast

Notes on a Scandal

Neste podcast, um dos primeiros de true crime do Paquistão, os espectadores viajam para a Karachi do final dos anos 1960 e início dos anos 70, quando a vida noturna alimentada pela luxúria e os escândalos da alta sociedade rivalizavam com as eras mais sensacionais de Hollywood ou Nova York.

A história tem de tudo: a misteriosa morte de um poeta torturado, Mustafa Zaidi, cujo corpo foi encontrado ao lado de sua musa e amante, a socialite Shahnaz Gul, conhecida por sua beleza; um suposto pacto de suicídio; uma exumação; um julgamento de assassinato; incessante cobertura da mídia; e até pornografia de vingança, que não era digital como a entendemos hoje, mas impressa em milhares de panfletos.

Os apresentadores do programa, Tooba Masood e Saba Imtiaz, jornalistas baseados no Paquistão, pesquisam há anos as circunstâncias que envolveram a morte de Zaidi. Ao longo de duas temporadas, eles compartilham suas descobertas em detalhes, tentam entender as fofocas da época e debatem a plausibilidade dos possíveis cenários. É um podcast independente, e algumas pessoas podem achar o formato - uma conversa entre os anfitriões, com alguns convidados notáveis na segunda temporada - simplista, mas não há nada de simples nem chato na história que eles trazem à tona.

Podcast

Rough Translation: Love Commandos

Na Índia, o casamento arranjado, como se diz no Ocidente, é conhecido simplesmente como casamento - mas o casamento amoroso, que ainda representa apenas uma pequena fração dos casamentos no país, é uma anomalia chamada “casamento por amor”. Como aprendemos em Love Commandos, a última temporada do podcast Rough Translation, da NPR, o casamento amoroso pode ser uma proposta perigosa e até mortal para os jovens casais que seguem seus corações em vez dos desejos das famílias.

Neste podcast de cinco episódios - apresentado por Gregory Warner e Mansi Choksi e baseado em anos de reportagem da correspondente da NPR Lauren Frayer - os ouvintes são levados à Índia moderna, onde um misterioso grupo de Delhi chamado Love Commandos passou uma década oferecendo abrigo e segurança àqueles que se casavam por amor. Agora, seu líder, Sanjoy Sachdev, enfrenta acusações de extorsão. Como diz Warner: “Fuga está longe de ser a mesma coisa que liberdade”.

Ao longo dos episódios, ouvimos relatos de casais que viveram no complexo Love Commandos e do próprio Sachdev. Mas os possíveis crimes perpetrados por Sachdev, em muitos aspectos, ficam em segundo plano em relação a alguns dos detalhes dolorosos que ilustram a prevalência e a normalização do medo, do assédio, do abuso e das violações de direitos humanos aparentemente inerentes aos casamentos por amor - detalhes que abundam em quase todas as histórias contadas.

Minissérie Documental

Procurado - A Fuga de Carlos Ghosn

Esta série documental em quatro partes da Apple TV+ leva os espectadores para uma viagem entre o Japão, a França e o Líbano que envolve uma fuga quase fantástica ao melhor estilo de Hollywood. No centro está Carlos Ghosn, CEO libanês nascido no Brasil e criado no Líbano e na França que tem um toque de Midas quando se trata de montadoras. Entre outros feitos, ele resgatou a Nissan da beira do abismo 25 anos atrás. Ao fazer isso, virou uma figura amada no Japão, até ser preso por supostas irregularidades financeiras.

Ao longo do caminho - por meio de entrevistas com jornalistas, com a esposa de Ghosn, com seus colegas (empresariais ou não) e com o próprio Ghosn - ficam patentes as diferenças gritantes na forma como a remuneração dos executivos, a justiça, a vigilância e as investigações criminais são pensadas e tratadas nestes vários países.

TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU