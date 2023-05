Crítica: ‘A Mãe’ mira empoderamento, mas entrega filme esquecível

AP - A parte mais interessante de A Mãe, filme de ação decente, embora esquecível, estrelado por Jennifer Lopez, é aquela que permanece inexplorada. O filme é um thriller que se resume a poucas palavras: ela é mãe e assassina. Você provavelmente está pensando, ok, tudo bem.

O roteiro de Misha Green era uma mercadoria cobiçada em 2017, época em que Mulher-Maravilha estreou e deixou alguns estúdios brigando por filmes de ação liderados por mulheres. Algumas manchetes condescendentes chegaram a dizer que era um roteiro de “empoderamento feminino”. Depois de um tempo, com Niki Caro contratada para dirigir e uma estrela de cinema como Lopez a bordo para estrelar e produzir, a Netflix deu o sinal verde e o orçamento. O filme final também credita Peter Craig e Andrea Berloff pelo roteiro.

Jennifer Lopez em cena de 'A Mãe' Foto: Ana Carballosa/Netflix vía AP

Mas a história, infelizmente, nos ensinou a suspeitar de um lançamento no Dia das Mães. O feriado do cartão de felicitações é a época em que os estúdios sempre parecem despejar material medíocre que traz mulheres como protagonistas. Se os filmes fossem melhores, você começa a suspeitar, talvez não precisassem desse pretexto mequetrefe. Feliz Dia das Mães! Veja aqui o filme de uma mulher fazendo... alguma coisa!

Talvez isso seja um pouco injusto com A Mãe, que na pior das hipóteses é exatamente o que você espera que seja: um longa de ação genérico que se leva muito a sério e quer ser muitos tipos de filmes ao mesmo tempo. A personagem de Lopez é basicamente Jason Bourne, James Bond, John Wick e Nikita reunidos numa pessoa só, pelo menos quando se trata de suas habilidades, que são vastas e, ao que parece, produto de suas missões no Afeganistão. Ela é simplesmente demais.

Depois do serviço militar, ela fica com poucas perspectivas de emprego, então vira guarda em Guantánamo e se envolve, profissional e pessoalmente, com belos traficantes de armas, Adrian (Joseph Fiennes) e Hector (Gael García Bernal). Parte dessa trama é revelada no prólogo, em que ela dá à luz e precisa desistir da bebê antes mesmo de pegá-la no colo. É a melhor alternativa para a segurança de todos, e seu único desejo é que a criança fique com a família mais enfadonha e estável possível – e que o agente Cruise do FBI (Omari Hardwick) mande atualizações nos aniversários dela.

Tem um mistério meio no estilo Mamma Mia sobre quem é o pai e um mistério ainda maior sobre se a gravidez foi planejada, esperada ou desejada. E tudo isso é muito interessante, em teoria. Mas o filme em si se passa 12 anos depois, quando a mãe descobre que a filha (que enfim recebe um nome, Zoe) está em perigo. Isso a tira de sua aposentadoria glamourosamente rústica no Alasca e a traz de volta à ação como espiã/assassina/exército de uma mulher só – uma super-heroína.

No início, a Mãe nega sua Maternidade para Zoe (Lucy Paez), cujos pais adotivos têm tanto desenvolvimento de personagem e tempo de tela quanto um casal de comercial de telefone celular. Era para ser uma grande jornada emocional para a Mãe, a filha e o público, mas não posso dizer que o filme realmente convença alguém a se importar com esse relacionamento – o que é especialmente estranho, porque já vi muitos pares aleatórios de adultos assassinos e crianças não consanguíneas em filmes nos quais investi meu coração. A Mãe só torce para que você embarque por causa de alguma conexão essencial, que Paul Raci (bom vê-lo novamente na tela) faz o possível para vender.

Jennifer Lopez em cena de 'A Mãe' Foto: Ana Carballosa/Netflix vía AP

Como esperado, Lopez é uma heroína atlética e eficiente (talvez eficiente demais, mas isso também pode ser dito da maioria dos caras por aí). Tudo é levado muito mais a sério do que no espalhafatoso Casamento armado, e Caro e sua equipe de filmagem conseguem capturar Lopez em toda a sua glória, seja caminhando pela neve do Alasca emoldurada por um capuz de pele, pulando do alto de um prédio de estacionamento ou dançando com Fiennes de vestido justo. É uma vitrine muito melhor para Caro como diretora na arena de grandes orçamentos do que o live-action Mulan.

A produção de Lopez tem sido prolífica ultimamente, pois ela e seus colaboradores mais próximos continuam procurando projetos interessantes para ela, sem se deixarem abater por quaisquer ideias impostas por Hollywood ou pela sociedade sobre os filmes que uma mulher de 50 anos pode fazer. Comédias românticas, filmes de ação – vale tudo, o que é ótimo. Só seria melhor se os filmes correspondessem à ambição. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU