A cerimônia de entrega de prêmios do Critics Choice Awards acontece neste domingo, 14, a partir das 21h (horário de Brasília). No Brasil, a transmissão ao vivo é feita pelo serviço de streaming HBO Max e pelo canal de TV pago TNT.

Entre os filmes com mais indicações, Barbie lidera com 18 indicações, seguida por Oppenheimer e Pobres Criaturas, com 13, e Assassinos da Lua das Flores, com 12. Já entre as séries de TV, destaque para The Morning Show (6) e Succession (5).