Dança dos Famosos 2023: participantes, expectativa e detalhes da final

A Dança dos Famosos 2023 chega à sua grande final neste domingo, 2. Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin são as participantes que disputam o prêmio do talent show que vai ao ar no Domingão com Huck, com previsão de início às 18h05.

Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin, as finalistas da Dança dos Famosos 2023, que vai ao ar em 2 de julho no 'Domingão com Huck' Foto: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

Os jurados Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha se unem a Paolla Oliveira e Vitória Strada, as vencedoras das edições mais recentes da Dança dos Famosos. Os espectadores também poderão votar, escolhendo a nota das apresentações ao vivo no site do Gshow.

Ao lado de seus professores, Diego Basílio (Carla Diaz), Rolon Ho (Priscila Fantin) e Fernando Perrotti (Rafa Kalimann), as atrizes vão dançar tango e samba, com participação musical de Melim, Nattan e do cantor Belo.

As finalistas da Dança dos Famosos 2023

O apresentador Luciano Huck usou seu perfil no Instagram para publicar vídeos relembrando brevemente momentos e falas das três finalistas na Dança dos Famosos 2023. Assista abaixo.

As três finalistas também falaram sobre a expectativa para a final ao site Gshow. “Quando eu vejo a crescente que foi a minha evolução eu tenho muito orgulho, porque foi bizarra, nem eu acredito”, disse Rafa Kalimann.

Já Carla Dias comentou: “Acho que [só] de ter chegado até essa final, eu já me considero vitoriosa. Todo mundo está me falando que eu não posso abandonar a dança. E eu, de fato, nem quero, porque eu estou descobrindo um prazer de dançar”.

Priscila Fantin, que foi diagnosticada com paniculite mesentérica (inflamação no intestino) na primeira semana da Dança dos Famosos, relatou: “Mesmo que eu não seja a vencedora do Dança, eu já venci só de ter conseguido superar tanta coisa nessa minha trajetória”.

Quem venceu a Dança dos Famosos em 2022?

A atriz Vitória Strada foi a campeã da última edição do programa no ano passado, ao lado de seu professor, Wagner Santos. Eles superaram Vitão (com Gabe Cardoso) e Ana Furtado (com Leandro Azevedo) na final. Clique aqui para relembrar.