‘Dança dos Famosos′: veja como ficou a classificação dos grupos após o programa de hoje

Após a Dança dos Famosos que foi ao ar neste domingo, 24, no Domingão Com Huck, a classificação foi atualizada. O apresentador Luciano Huck comentou, ao fim da atração: “Na semana que vem, com o [ritmo] rock, o bicho vai pegar. Quem ficar na lanterna semana que vem vai para a repescagem.”

Classificação da Dança dos Famosos após o programa de hoje, domingo, 24 de março de 2024 Foto: Reprodução de 'Dança dos Famosos' (2024)/TV Globo

Vale lembrar que os grupos são os seguintes:

Grupo A: Samuel de Assis, Lucy Alves, Tati Machado e MC Daniel

Grupo B: Henri Castelli, Juliano Floss, Barbara Reis e Bárbara Coelho

Grupo C: Enrique Diaz, Amaury Lorenzo, Klara Castanho e Talitha Morete

Grupo D: Lexa, Micael Borges, Gabriela Prioli e Matheus Fernandes

Classificação da Dança Dos Famosos após o programa de hoje (24/03/2024)