A final da Dança dos Famosos 2024 aconteceu hoje, domingo, 7, no Domingão Com Huck. Tati Machado foi a vencedora, ao lado de Diego Maia. Os outros finalistas foram Lucy Alves e Amaury Lorenzo - este último chegou a empatar em pontos na classificação final, dando a vitória à apresentadora nos critérios de desempate.

Eliana, recém-contratada da Globo, e Ana Maria Braga foram as juradas convidadas. O júri técnico foi composto por Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha. A ordem de apresentação, definida por sorteio ao vivo, foi a seguinte: Tati Machado, Lucy Alves e Amaury Lorenzo.

Tati Machado ao lado de Diego Maia: apresentadora foi quem ganhou a 'Dança dos Famosos' em 2024 Foto: Reprodução de 'Dança dos Famosos' (2024)/TV Globo

Além do voto dos jurados, haverá ainda o voto da plateia e o voto do público. Os espectadores que assistiram ao vivo de casa puderam votar pelo site Gshow. Os ritmos escolhidos foram o tango e o samba, com Xande de Pilares cantando ao vivo. Confira mais detalhes e as notas de cada apresentação abaixo.

Classificação final da Dança dos Famosos 2024

138.9 pontos - Tati Machado e Diego Maia (19.8 na soma de votos do público, critério de desempate) 138.9 pontos - Amaury Lorenzo e Camila Lobo (19.7 na soma de votos do público, critério de desempate) 138.5 pontos - Lucy Alves e Fernando Perrotti

Classificação final da 'Dança dos Famosos' em 2024 Foto: Reprodução de 'Dança dos Famosos' (2024)/TV Globo

Tati Machado ganhou a Dança dos Famosos 2024

Em seu discurso, a campeã afirmou que o momento era um "sonho", relembrando os anos em que trabalhou nos bastidores do Domingão. Ela também destacou que foi em um dia 7 de julho, como hoje, mas no ano passado, que ela apareceu dançando em um vídeo que viralizou nas redes sociais, ajudando a sua carreira.

“Dancinha que me abriu portas, me fez estar aqui hoje, mudou minha vida e a da minha família. Preciso agradecer a todos que estiveram com a gente nessa jornada e dizer para vocês que o corpo que dança é o seu corpo. Isso não tem preço! Dancem!”, concluiu a vencedora da Dança dos Famosos.

Qual é o prêmio dado a quem ganhou a Dança dos Famosos

Tati Machado, a vencedora do programa em 2024, assim como seu professor, Diego Maia, ganharam um carro 0 km da marca BYD como prêmio.

Tango - notas de Tati Machado

10 - Ana Maria Braga

10 - Eliana

9.9 - Carlinhos de Jesus

9.9 - Ana Boafogo

9.9 - Zebrinha

9.6 - Plateia

9.9 - Público de casa

Samba - Notas de Tati Machado

10 - Ana Maria Braga

10 - Eliana

10 - Carlinhos de Jesus

10 - Ana Botafogo

10 - Zebrinha

9.8 - Plateia

9.9 - Público de casa

Tango - notas de Lucy Alves

10 - Ana Maria Braga

10 - Eliana

10 - Carlinhos de Jesus

10 - Ana Botafogo

10 - Zebrinha

9.6 - Plateia

9.8 - Público de casa

Samba - notas de Lucy Alves

10 - Ana Maria Braga

10 - Eliana

9.9 - Carlinhos de Jesus

9.9 - Ana Botafogo

10 - Zebrinha

9.5 - Plateia

9.8 - Público de casa

Tango - notas de Amaury Lorenzo 10 - Ana Maria Braga

10 - Eliana

9.9 - Carlinhos de Jesus

10 - Ana Botafogo

10 - Zebrinha

9.7 - Plateia

9.8 - Público de casa

Samba - notas de Amaury Lorenzo 10 - Ana Maria Braga

10 - Eliana

10 - Carlinhos de Jesus

10 - Ana Botafogo

10 - Zebrinha

9.6 - Plateia

9.9 - Público de casa

Como foi definida a vencedora da Dança dos Famosos 2024 Cada dupla se apresentou dançando tango

Foram dadas as notas por parte do, júri artístico, depois, o júri técnico. Ao término das apresentações, foram reveladas as notas da plateia do Domingão e do público de casa.

e do público de casa. Em caso de empate, o critério de desempate seria pela maior nota pelo público. Caso persistisse, quem teve a melhor nota da plateia. Caso ainda assim houvesse empate, o júri técnico se reuniria para definir quem ganhou a Dança dos Famosos.

Luciano Huck e os participantes da 'Dança dos Famosos' durante o programa com a grande final em 2024 Foto: Reprodução de 'Dança dos Famosos'/'Domingão Com Huck' (2024)|TV Globo

Como foi a final da Dança dos Famosos 2024

A final da Dança dos Famosos começou por volta das 14h25 deste domingo, 7 de julho. Foi possível assistir na TV aberta, pela Globo, e também online, pelo streaming Globoplay, ao vivo, em ambos os casos. Após a exibição de alguns VTs em retrospectiva e apresentação dos artistas por parte de Luciano Huck, houve números musicais, com MC Daniel cantando Renasci das Cinzas, Lexa cantando Combate. Em seguida, os dois cantaram alguns clássicos do funk carioca. Uma homenagem ao Rio Grande do Sul também foi feita, relembrando uma das danças do programa.

A Dança dos Famosos, então, contou com a reprise de alguns trechos marcantes, como Enrique Diaz dançando funk e Bárbara Reis dançando flamenco, em meio a elogios do apresentador. Lívia Andrade, que fez reportagens ao longo do dia, conversou com Ana Maria Braga no camarim, antes de um número musical de Matheus Fernandes.

Huck entregou alguns “troféus” especiais, em tom bem-humorado: “fortes emoções”, para Juliano Floss, “errar é humano”, para MC Daniel e “Tô chocado”, para Micael Borges. O apresentador aproveitou para brincar com Juliano a respeito de seu namoro recém-assumido com Marina Sena (leia mais aqui).

Manu Aparecida, atleta da nova modalidade olímpica de dança, surgiu no palco e mostrou alguns de seus passos. Antes da parada para o futebol, ainda houve tempo para uma charada envolvendo imagens geradas por inteligência artificial em referência a grupos musicais como Roupa Nova, Bonde do Tigrão e Los Hermanos.

Quem foram os finalistas da Dança dos Famosos 2024

Tati Machado e Diego Maia

Lucy Alves e Fernando Perrotti

Amaury Lorenzo e Camila Lobo

Relembre todos os participantes do elenco da Dança dos Famosos 2024

A final da Dança dos Famosos ainda contou com a presença de todos os participantes eliminados anteriormente: