De saída do SBT, Raul Gil fala sobre gratidão em postagem: ‘Momentos especiais’

“Ontem foi um daqueles dias que tocam o coração no Programa Raul Gil. Me emocionei com os talentos incríveis da Turma do Vovô Raul - essas crianças encheram o palco de alegria, música e dança!”, escreveu o apresentador.

“E o que dizer do Shadow Gospel? Cada voz trouxe uma mensagem tão forte e inspiradora que foi impossível não se arrepiar. Sou grato por fazer parte de momentos tão especiais como esses”, concluiu Raul Gil.