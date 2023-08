Débora Falabella diz que entende Ana Paula Arósio e já pensou em desistir da TV

Débora Falabella falou sobre algumas dificuldades que enfrentou no passado para lidar com a fama de ser uma atriz famosa no Brasil. Ela ainda citou o exemplo de duas atrizes que se afastaram dos holofotes por vontade própria, Ana Paula Arósio e Lídia Brondi, e disse que compreende suas atitudes.

Débora Falabella em cena da novela 'Avenida Brasil', um dos papéis mais marcantes de sua carreira, em 2012 Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

“Sempre fui muito fechada. Me assustei com a invasão de privacidade e comecei a questionar minha carreira. Ficava pensando nos prós e contras. [...] É muito absurdo você sair na rua e as pessoas te reconhecerem. Não consigo me acostumar com isso, acho esquisito”, afirmou.

Débora prosseguiu: “Teve uma época em que eu dei uma ‘panicada’, mas não desisti, né? Continuei. Entendi que a profissão não era só isso, mas dei uma apavorada, sim”.

“Entendo totalmente atrizes que desistiram da profissão, como Lídia Brondi e Ana Paula Arósio. Elas largaram no auge. Não é fácil lidar com uma exposição de vida”, concluiu.

Ana Paula Arósio

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda durante gravação de 'Terra Nostra', em 1999. Foto: Sebastião Moreira/Estadão

Ana Paula Arósio fez bastante sucesso em novelas dos anos 1990 e 2000, como Hilda Furacão, Terra Nostra, Esperança e Páginas da Vida. Porém, após recusar alguns trabalhos, ela pediu demissão da Globo e não retornou à TV. Uma de suas últimas aparições recentes se deu numa propaganda de banco que a chamava de “sumida” em agosto de 2020.

Ela chegou a se mudar para regiões longe de grandes centros urbanos, no interior paulista e do Reino Unido, e afastou-se de vez da vida pública. Clique aqui para relembrar sua trajetória.

Lídia Brondi

Já Lídia Brondi esteve no elenco de diversas produções marcantes dos anos 1970 e 1980, como Vale Tudo, Roque Santeiro, Tieta e Dancin’ Days, mas decidiu parar com os trabalhos artísticos e se lançar como psicóloga.