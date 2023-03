Dia da Mulher: Conheça 7 filmes com histórias de mulheres, baseados em personagens reais

Muitas produções disponíveis em plataformas de streaming têm a figura feminina em destaque. Para celebrar o Dia da Mulher, destacamos sete filmes que trazem personagens reais como inspiração de suas histórias.





Glória Pires em cena do filme Nise da Silveira Foto: Imagem Filmes





Nise da Silveira - O Coração da Loucura - HBO Max, Star+

Nos anos 1950, uma psiquiatra contrária aos tratamentos convencionais de esquizofrenia da época é isolada pelos outros médicos. Ela então assume o setor de terapia ocupacional, onde inicia uma nova forma de lidar com os pacientes, pelo amor e a arte.





Estrelas Além do Tempo - Disney+

No auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da Nasa, formada exclusivamente por mulheres afro-americanas, provou ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registradas na história americana e se tornando verdadeiras heroínas da nação.









Jackie - HBO Max

Jacqueline Kennedy relembra os dias que sucederam à morte de seu marido, John F. Kennedy, e durante os quais vive seus últimos dias de primeira dama. A despeito do luto, deve consolar os dois filhos do casal, e muito mais.









Livre - Star+

Após a morte de sua mãe, um divórcio e uma fase de autodestruição repleta de heroína, Cheryl decide mudar e investir em uma nova vida junto à natureza selvagem. Para isso, ela se aventura em uma trilha de 1100 milhas pela costa do Oceano Pacífico.

Maria Antonieta - Netflix

O filme explora os efeitos de um estilo de vida suntuoso e terrivelmente aprisionador na jovem rainha, que acaba levando-a ao seu declínio.





Elis - Netflix, Star+, Telecine

Cantora desde a infância, Elis Regina deixa o Rio Grande do Sul para conquistar o Brasil. Em rápida ascensão, ela logo conquista uma legião de fãs, entre eles o famoso compositor e produtor Ronaldo Bôscoli, com quem acaba se casando. Estrela de TV, polêmica, intensa e briguenta, a Pimentinha” não tarda a ser reconhecida como a maior voz do Brasil, em carreira marcada por altos e baixos.









Radioactive - Netflix

Movida por uma mente brilhante e uma grande paixão, Marie Curie embarca em uma jornada científica com o marido, Pierre. Ultrapassando obstáculos e se impondo em um mundo dominado por homens, as descobertas da cientista vão mudar o mundo. Com Rosamund Pike.