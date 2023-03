Dia da Mulher é também dia de Hebe Camargo: veja 15 frases marcantes da apresentadora

A apresentadora Hebe Camargo, que completaria 94 anos neste 8 de março, morreu em 29 de setembro de 2012. Em sua longa carreira, conquistou o público com seu jeito único de comandar seu programa, mas foi também atriz e cantora.

Falar sobre Hebe Camargo é praticamente falar da trajetória da televisão brasileira, pois ela esteve presente desde os primórdios desse meio de comunicação.

Hebe teve uma carreira longínqua, começando ainda menina no rádio, como acontecia com boa parte dos artistas nessa época, lá nos anos 1940. E esse início foi como cantora, na Rádio Tupi, seguindo depois para a fase em que montou um grupo musical e em seguida fez parceria com a irmã Stella, formando a dupla caipira Rosalinda e Florisbela.





Hebe Camargo em show no Teatro Municipal de SP Foto: José Patricio/ Estadao





Hebe era versátil, e falava o que pensava, emitindo opinião sobre os mais diversos assuntos. Para lembrar a artista, veja a seguir algumas frases dela.

Hebe Camargo, 15 frases marcantes confira:

‘Que coisa ridícula eu, com 58 anos, falar bumbum. É bunda, não é?’

‘Não tive faculdade. Não tive o direito de estudar. Isso é uma coisa que considero triste na minha vida’

‘Nunca me preocupei em esconder a idade. Aliás, sou muito criticada pelas amigas. Elas dizem que quando eu falo a minha, revelo a delas também’

'Linda, eu? Não, querida. Mas você acaba de ganhar uma consulta gratuita no oculista. Parabéns'.





A apresentadora Hebe Camargo retoca maquiagem em camarim durante gravação de seu programa nos estúdios da emissora SBT Foto: Hélvio Romero/ Estadão - 2/3/2009

‘Quando você for brindar com um homem, olhe bem nos olhos dele, senão você vai ficar sete anos sem transar’

‘Não vou posar nua porque está tudo murcho’

‘Só tenho um filho, mas não parei por aí. Pretendo ter mais”. Ela disse aos 73 anos, sobre seus planos de aumentar a família

‘Não estou fazendo propaganda da TAM! Mesmo porque eu paguei a passagem’. Sobre sua volta de Paris pela companhia, setembro de 2004

‘Gostaria de ter um namorado para me dar uns beijinhos. Assim como seria lindo eu dar boa-noite e cair dura no palco: pum!’. Disse isso aos 75 anos

‘Estou reformando a casa, que fica cheia de homens durante o dia. Mas, à noite, não tem nenhum’

‘Quando as pessoas vêm me vender uma joinha, um anelzinho, digo logo que não combina comigo. Para mim, tem de ser tudo grande’

“E a sua esposa, Maria Lúcia?” Disse isso quando ouviu de Cláudio Cavalcanti que ‘não comia nada que tinha carne’, em seu programa, em novembro de 2004.

‘Gosto de homem mais velho, de 65, 70 anos. Não precisa ser magrinho, pode ser meio rechonchudinho, cabelos grisalhos, tem que ser educado, gostar de tomar vinho, um gentleman. Estou disponível. Apresente-se!’

‘Eu não tenho solidão. Sou feliz comigo’