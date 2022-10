Dia do Professor: 10 mestres inesquecíveis em filmes e séries no streaming

Uma das profissões que tem de receber toda nossa reverência, pois vivem para ensinar dos mais jovens aos mais idosos. Por isso mesmo, uma data para lembrar e ressaltar sua importância. O Dia do Professor, que é celebrado em 15 de outubro, é o momento de recordar aqueles que têm essa capacidade de passar conhecimento aos outros.

Para comemorar esse Dia do Professor, selecionamos 10 produções que estão disponíveis no streaming. Confira.

Walter White, da série Breaking Bad - Netflix

O ator Bryan Cranston interpreta Walter White, um professor de química que descobre que está com um câncer de pulmão terminal e se une a um ex-aluno para fabricar drogas na série Breaking Bad.









John Keating, no filme Sociedade dos Poetas Mortos - Star+

Robin Williams é o inspirador professor John Keating no filme Sociedade dos Poetas Mortos. A história se passar no ambiente de uma tradicional escola preparatória, em que um novo professor de literatura passa a incentivar seus alunos a ter ideias próprias, o que entra em choque com a direção da escola e com os pais.









Severu Snape, na saga Harry Potter - HBO Max

Alan Rickman viveu o antagônico professor Severo Snape na franquia de filmes Harry Potter, inspirados nos livros da autora J. K. Rowling. Na série filmes, Snape é um bruxo excepcionalmente habilidoso que ensina Poções na Escola Magia e Bruxaria de Hogwarts.









Senhor Browne, no filme Extraordinário - Netflix

O filme Extraordinário traz a história de um garotinho, o August ou Auggie, como fica conhecido, que nasceu com uma deformidade facial, passou por diversa cirurgias mas as marcas permaneceram. Ele sempre estudou em casa, com a mãe, mas agora, aos dez anos, começa a frequentar a escola. Em meio a muitos desafios, o apoio do professor Browne será um alento para o menino.





Annalise Keating, da série How To Get Away With Murder - Netflix

Na série How To Get Away With Murder, Viola Davis dá via à professora de Direito Criminal Annalise Keating. Seu método é passar ensinamentos dentro e fora da sala de aula, muitas vezes levando seus alunos a extremos.









Sandy Kominsky, da série O Método Kominsky - Netflix

Uma série que lida muito bem com a questão de idade, unindo como protagonistas dois atores veteranos. Michael Douglas é o professor de teatro Sandy Kominsky e seu melhor amigo Norman Newlander (Alan Arkin) enfrentam as alegrias e tristezas da velhice com muito bom humor.









Lúcia, da série Segunda Chamada - Globoplay

Déborah Bloch é a professora Lúcia, que integra o quadro de docentes da EE Carolina Maria de Jesus, que tem aulas noturnas para jovens e adultos da periferia. Ela e seus colegas unem forças para tentar mostrar a alunos de diferentes idades e perfis o poder de transformação social da educação.









Deloris Van Cartier, do filme Mudança de Hábito - Disney+

Deloris Van Cartier, vivida por Whoopi Goldberg, é uma cantora que se tornar testemunha um assassinato cometido pelo seu namorado, o gângster Vince LaRocca (Harvey Keitel). Para protegê-la do bandido, a polícia a coloca em um convento disfarçada de freira. Agora ela é a irmã Mary Clarence e vai usar seu tino para a música para ensinar as outras freiras a cantar.





Dewey Finn, do filme Escola De Rock - HBO Max

Jack Black interpreta Dewey Finn, um músico frustrado e desempregado que engana a direção de um colégio fingindo ser professor substituto. Porém, ele não sabe ensinar nada que não seja relacionado a rock’n’roll. Seu relacionamento complicado com os alunos pode ser um problema difícil de contornar, e também algo desafiador.









Pierre Dulaine, do filme Vem Dançar - HBO Max

O ator Antonio Banderas interpreta o dançarino Pierre Dulaine, que, mesmo sem querer, acaba se tornando professor voluntário de uma escola pública, com alunos desajustados. Sua tarefa não é nada fácil, pois quer mostrar a jovens seus métodos clássicos de dança, o que é totalmente rejeitado. Mas ele não vai desistir, e aos poucos vai cativar o grupo.