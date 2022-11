Dia Mundial da Televisão: 10 programas que marcaram a trajetória da TV no Brasil

Publicidade

No Dia Mundial da Televisão nada melhor do que recordar alguns programas icônicos, seja do início do meio de comunicação, seja algo mais recente. A certeza é que sons e imagens nos fazem viajar pela nossa própria memória, nos lembrando momentos especiais de nossa vida que se ligaram a determinada atração televisiva.





É Proibido Colar, programa com Clarisse Abujamra e Antonio Fagundes Foto: TV Cultura





Aproveitando a data, a seguir 10 atrações que estão em nosso imaginário, desde Hebe Camargo e Silvio Santos até o infantil Castelo Rá Tim Bum. Confira.

Chaves (1973-1980)

Criada por Roberto Bolaños em 1970, a série infantil mostra um menino pobre que passa sua infância em uma pequena vila ao lado de seus amigos, Chiquinha e Kiko. Ele cria complicações para os adultos Seu Madruga, Seu Barriga, Professor Girafales, Dona Florinda e a Bruxa do 71.

Castelo Rá Tim Bum (1994-1997)

O Castelo Rá-Tim-Bum estreou em 9 de maio de 1994, na TV Cultura. A idealização do projeto ficou com por conta do diretor Cao Hamburger e do escritor e roteirista Flávio de Souza. Cheio de aventuras e histórias incríveis, o Castelo trazia em cada episódio as peripécias de uma turminha de amigos que não se desgrudava. Tem o Nino (Cássio Scapin), um garotinho de apenas 300 anos, que mora com seu tio Victor (Sérgio Mamberti) e sua tia Morgana (Rosi Campos). Todo dia brincava com seus amigos Zequinha (Freddy Allan), Pedro (Luciano Amaral) e Biba (Cinthya Rachel).





Elenco em cena do seriado Castelo Rá-Tim-bum Foto: TV Cultura





Hebe Camargo (1966 - 2012)

A apresentadora marcou época, passando pelas principais emissoras - RecordTV, Rede Tupi, Band, SBT, RedeTV! Nascida no Dia da mulher, em 8 de março de 1929, a trajetória de Hebe se funde à da televisão no Brasil, como cantora, atriz e apresentadora. Foi considerada por muitos uma ‘rainha’ da TV brasileira e deixou uma legião de fãs, e seu legado serve ainda hoje como referência para outras mulheres dentro e fora da TV.

TV Pirata (1988-1990)

Inspirado no formato de comédia sitcom, humorístico ironizava a realidade brasileira satirizando a programação da TV. Os quadros variavam a cada semana, com predominância de esquetes cômicos e vinhetas, além dos quadros fixos. No elenco estavam Débora Bloch, Luiz Fernando Guimarães, Cláudia Raia, Regina Casé e Marco Nanini, entre outros nomes.





Eva Wilma e Carlos Zara em cena da primeira versão da novela Mulheres de Areia Foto: Acervo Estadão





Novelas

O Brasil conheceu sua primeira novela na década de 1950, quando estreou Sua Vida Me Pertence, escrita e dirigida por Walter Forster. Exibida pela extinta TV Tupi, viria a ser o início de um dos produtos de maior visibilidade para o País. Muitas outras viriam marcando a cena da teledramaturgia e se firmando no gosto do público. Entre tantas obras de sucesso, Senhora do Destino, de Aguinaldo Silva, Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro, e Mulheres de Areia, de Ivani Ribeiro.

É Proibido Colar (1981-1984)

Comandado por Clarice Abujamra e Antonio Fagundes, o programa era uma diversão só, tinha muitas brincadeiras, testes, jogos e provas, aliando entretenimento à educação. Tinha o Jogo da memória e Vamos fazer arte, entre outros quadros, que recebiam alunos de escolas de 1º e 2º graus do Estado de São Paulo para competir em cima do palco.





Cássia Eller no show Acústico MTV Foto: Wilton Junior/ Estadão





Acústico MTV

Original dos Estados Unidos, a MTV marcou toda uma geração com sua proposta inovadora de exibir clipes, entre outros formatos, e deu muitos frutos. No Brasil, a emissora foi sucesso entre os jovens e, entre suas inúmeras atrações, tinha o clássico Acústico MTV. Nele, artistas das mais variadas vertentes se apresentavam em versão diferente da que estavam habituados. Teve Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Nirvana, entre outros.

Perdidos na Noite (1984-1988)

O programa de auditório apresentado por Fausto Silva marco a trajetória do apresentador e estreou em 1984 na TV Gazeta, depois Record e Band. O Perdidos na Noite, que tinha uma produção precária, mas que conquistou o público com o jeito despojado do apresentador, sempre com tiradas certeiras e improvisos perfeitos. A cada edição, que ia ao ar nas noites de sábado, subiam ao palco nomes tarimbados como Angela Maria, Tim Maia, Nana Caymmi, Titãs, Ivan Lins, Djavan, Amado Batista, entre outros.





Programa Fábrica do Som, que era gravado no Sesc Pompeia e exibido pela TV Cultura Foto: Acervo Estadão





Fábrica do Som (1983-1984)

Outra atração marcante veiculada pela TV Cultura, o Fábrica do Som teve vida curta, mas seu papel foi impactante para o cenário musical da época. Foi considerado o responsável pelo lançamento na televisão de várias bandas de rock brasileiro, até então desconhecidas. Gravado no Sesc Pompeia e apresentado por Tadeu Jungle, trouxe à cena nomes como Paralamas do Sucesso e Titãs.

Programa Silvio Santos (desde 1963)

Um dos maiores ícones da TV brasileira, e controverso também, o apresentador Silvio Santos comanda a atração de auditório e variedades. O longevo programa marcou a história da televisão, passando por várias fases e atualmente se mantém no SBT. Um dos destaques, por muitos anos, foi o show de calouros, onde os concorrentes tentavam a sorte e eram avaliados por um júri que tinha, entre outros nomes como Décio Piccinini, Pedro de Lara, Elke Maravilha.