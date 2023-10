Djavan chora com ‘Caldeirão’ em sua homenagem e faz apresentações inspiradas; veja vídeos

Djavan foi homenageado pelo Caldeirão com Mion na tarde deste sábado, 28, na TV Globo. Na atração, ele se emocionou e cantou músicas como Te Devoro, Lilás, Se..., Sina, Samurai, Oceano, Pétalas, Iluminado e Flor de Liz.

Djavan no 'Caldeirão com Mion: Especial Djavaneando', em homenagem ao cantor, exibido em 28 de outubro de 2023 Foto: Reprodução de 'Caldeirão com Mion' (2023)/TV Globo

“Essa foi uma das tardes mais brilhantes que eu vivi em toda a minha vida. Porque o que vocês me deram aqui não foi pouco. Obrigado”, agradeceu Djavan ao fim da participação.

“Eu estou tão feliz, porque sempre que vou fazer televisão, vou tenso. Talvez não seja o melhor lugar para eu estar, digamos. Tenho uma timidez enorme e precisa de uma agilidade de pensamento, eu fico burro na televisão, é impressionante”, contou, destacando a forma como se sentiu a vontade no programa.

Marcos Mion afirmou que foi “um dia histórico, uma das coisas mais lindas que já fizemos na história desse programa. Para onde olho, a emoção está arrebatadora”.

“A gente tem uma cultura de homenagear quem se foi. E aquela pessoa que se foi, com certeza não sabia que era tão reconhecida e tão amada. Que façam as homenagens em vida, nos ensinou Pelé. Homenagear é reconhecer a vida de alguém, é validar, presentear. E presente a gente entrega em vida. Esse foi o meu pra você, Djavan”, destacou.

Lucio Mauro Filho, do elenco fixo do programa, ficou responsável por introduzir os clássicos do músico que seriam cantados na sequência. Informações sobre suas letras e carreira também foram abordadas, incluindo a origem do nome - sua mãe sonhou com um navio, no qual estaria escrito “Djavan”.

Continua após a publicidade

A plateia do Caldeirão especial em homenagem a Djavan foi composta por atores e cantores, e também houve a exibição de depoimentos. Entre eles, os de Alcione, Júnior (ex-jogador), Caetano Veloso, Noemia Oliveira, Dira Paes, Mart’nália, Leona Cavalli, Taumaturgo Ferreira, Maria Bethânia e Zeca Pagodinho.

Confira abaixo trechos das músicas cantadas por Djavan no Caldeirão Mion em sua homenagem.

Continua após a publicidade

Depoimentos a Djavan no Caldeirão com Mion

Continua após a publicidade

Djavan e o Tremor Essencial

No último mês de agosto, o cantor de 73 anos revelou que sofreu de tremor essencial, transtorno de movimento considerado o mais comum do mundo (clique aqui para ler mais).

“Tive tremor essencial, fui medicado e estou curado. Alguns têm nas mãos, outros nas pernas. Tive na cabeça. Era complicado porque você aparece e aquilo já vem à tona, dá para ver de cara. E é emocional.”

“Se você está preocupado, se acentua. É uma disfunção provocada pela carência de sono. Quanto menos você dorme, mais propensão ao tremor essencial você tem. Nunca fui o sujeito que mais dormiu na vida. Estou melhor agora”, disse Djavan ao O Globo à época.