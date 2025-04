A respeito daquela época, contou: “Tudo estava complicado para mim. Calouro do Chacrinha, A Grande Chance, do Flávio Cavalcanti, Silvio Santos, Bolinha... Fui em todos esses programas. Eu ganhava, lindo, lindo... E, enfim, voltava para casa com fome. Continuava cantando na noite nos bares, que foram a minha maior e melhor escola na noite.”

Sobre o aluguel do Canecão, relatou: “Não tinha me programado para fazer uma coisa dessas. As pessoas falavam: ‘Isso aí são 15 minutos de fama’. E estou há 40 anos aí.”