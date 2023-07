Em 1982, Xuxa relatava assédio de ‘senhores’ e bastidores de filme polêmico; relembre entrevista

Xuxa Meneghel voltou aos holofotes recentemente com a estreia da série Xuxa, o Documentário, no Globoplay, mais uma entre tantas produções das quais participou ao longo de seus 60 anos de vida. Na ocasião de sua estreia no cinema, com o polêmico Amor, Estranho Amor, a então jovem de 19 anos e voz infantil deu uma entrevista ao Jornal da Tarde que vale a pena ser relembrada.

Trecho de página do 'Jornal da Tarde' de 28 de outubro de 1982, que trazia entrevista com Xuxa Meneghel no contexto do lançamento do filme 'Amor, Estranho Amor' Foto: Acervo/Estadão

Em 28 de outubro de 1982, Xuxa era definida como “o mais bem pago e mais disputado manequim do País”, e um “símbolo sexual capaz de esgotar vendas do que quer que anuncie”, com 1,76m de altura e 61 kg. Em alguns momentos da conversa, o sotaque gaúcho vinha à tona, quando como falava sobre pescaria: “Sabes, aquela calma, o peixe vem ou não vem, tu ouvires o barulho da tua cabeça, o sol fazendo um carinho...”.

Amor, Estranho Amor

Marcelo Ribeiro e Xuxa Meneghel em cena do filme 'Amor, Estranho Amor' (1982) Foto: Cinearte Films

A entrevista era justamente por causa da divulgação do filme, que estrearia dali a alguns dias. “Ainda não vi o filme. Aliás, nunca vi um filme do (diretor Walter Hugo) Khouri, porque não tinha idade”, contava, destacando também a experiência de estar no mesmo elenco que atores como Tarcísio Meira, Vera Fischer, Íris Bruzzi e Mauro Mendonça.

“Minha personagem é Tamara, uma garota de 16 anos, ingênua e safada ao mesmo tempo. Uma garota ‘importada’ do Sul para ser dada de presente a um político importante, que provoca ciúmes em Vera Fischer, a favorita do bordel, e ainda ameaça seduzir seu filho”, explicava.

Continua após a publicidade

Na década seguinte, quando os aparelhos de VHS se popularizaram, o filme migrou para a nova plataforma. Porém, segundo Xuxa, as fitas eram vendidas destacando justamente a cena de conotação sexual entre ela e o ator mirim Marcelo Ribeiro, então com 12 anos. Já como apresentadora infantil, ela foi à Justiça para impedir a comercialização dos vídeos baseada no fato de que o contrato assinado por ela não previa outras exibições que não o cinema.

Xuxa, o Documentário

Em Xuxa, o Documentário, um dos momentos mais aguardados é justamente seu reencontro com Ribeiro, agora já na casa dos 50. “Foi muito bom. Sabe que até hoje a gente fala, troquei telefone com ele (no dia da gravação), a gente se fala por WhatsApp, é bem bacana. Ele é um homem com uma história que eu não sabia. Vocês vão ver, pelo documentário, que eu acabei prejudicando ele”, contou ao Mais Você na última quinta, 13.

Em seguida, desabafou: “O filme, quando eu comecei a trabalhar para crianças, eles colocaram assim nas locadoras: ‘Venham ver o que a Xuxa faz com seus baixinhos’, em faixas, e tal. Vendiam muito o filme em cima de uma cena, mas também de uma coisa, como se fosse verdade, e não ficção. As pessoas usam como se fosse: ‘Ah, ela fez isso! Ah, é pedofilia o que ela fez! Gente, o Silvester Stallone não matou ninguém, e ele é o Rambo!”

Assédio

Xuxa na capa da revista 'Playboy' de dezembro de 1982 Foto: Reprodução de capa da revista 'Playboy' (1982)/Editora Abril

Continua após a publicidade

Ao Jornal da Tarde, Xuxa relatava que precisava ir a desfiles acompanhada por seguranças por causa do público: “Avançam em mim, passam a mão, rasgam minhas roupas, amassam o meu carro”.

“Antes eu gritava, ficava com raiva, depois vi que tenho de conviver com isso. Muito pior é gente que me cumprimenta e deixa dinheiro na minha mão, senhores que vão lá em casa. Marcam data com minha mãe, pagam 50 por cento adiantados a meu pai e quando chego nas suas cidades para o desfile eles querem simplesmente jantar comigo, aparecer do meu lado, deixar que os outros pensem que...”, revelava.

“Tem também gente que paga a colunistas para divulgarem notas dizendo que me viram com eles em certos lugares. Na minha secretária eletrônica encontro recados diários com palavrões, ofensas, mulheres que me acusam por seus maridos não ligarem mais pra elas, homens fazendo propostas e ameaças...”, afirmou.

Pelé

Xuxa e Pelé Foto: Arquivo/Estadão

À época, Xuxa surgia midiaticamente muitas vezes como namorada de Pelé. Em 1982, explicava sua relação com o jogador ao Jornal da Tarde: “Parou com o futebol e, de certo modo, está no mesmo ramo que eu, vendendo sua imagem. Cuida de mim, me orienta, diz quanto devo cobrar, que propostas devo aceitar... Quando me perguntam se vamos casar, digo que não. Estou cansada de ver relacionamentos ótimos acabarem com o casamento. Também não namoramos, porqu ele mora nos EUA. Então, somos amigos, nos curtimos. É tudo”.

Xuxa, que queria ser veterinária e chegou a ser aprovada num vestibular para Biologia (mas não pôde cursar), contava também a origem do apelido, a relação com sua família, os motivos pelos quais “queria ser homem” quando era criança e o que pensava sobre temas como o aborto. É possível ler a íntegra da reportagem clicando aqui.