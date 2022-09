Emmy 2022: Tudo o que você precisa saber sobre o principal prêmio da televisão

AP - Você está pronto para um pouco de futebol americano? OK, mas o retorno da NFL é o motivo pelo qual o Emmy Awards de 2022 foi chutado de domingo para segunda-feira.

O principal prêmio da televisão se reveza entre as quatro principais redes, e a casa de transmissão deste ano, a NBC, reservou a noite do segundo domingo de setembro para Tampa Bay x Dallas. Depois que o Emmy passou dois anos se arrastando em cerimônias restritas por causa da pandemia, um dia de atraso parece um aborrecimento menor.

Espera-se que na segunda-feira a indústria dê o seu melhor, desfile pelo tapete vermelho e celebre a si mesma e a riqueza de suas atrações nos serviços de streaming, cabo e, em um grau que empalidece em comparação com os anos anteriores, a boa e velha televisão.

Mas o que é uma premiação de Hollywood sem uma audiência de TV? Uma decepção – e é aí que você entra. Se você decidir fazer sua parte e sintonizar, aqui vai um roteiro para tudo o que você precisa saber sobre o Emmy de 2022.

Quando é o Emmy 2022?

O 74º Primetime Emmy Awards está marcado para segunda-feira, 12 de setembro, no Microsoft Theater em Los Angeles. A cerimônia de aproximadamente três horas começará às 20h no horário local, com transmissão ao vivo na NBC e, gratuitamente, no serviço de streaming Peacock. (No Brasil, a TNT começa a transmissão às 20h30)

Mas o Emmy, com 118 prêmios no total, não é evento de um dia só. Os vencedores das 25 categorias principais, incluindo melhor série de drama e comédia, serão anunciados durante a cerimônia, com o restante dividido entre os prêmios técnicos anunciados previamente. Uma versão editada das cerimônias do fim de semana, com categorias como edição de som e cinematografia, vai ao ar às 20h (horário local) do dia 10 de setembro no FXX.

Quem vai apresentar a cerimônia?

A honra geralmente vai para um comediante com uma ligação com a rede que está transmitindo o evento, e a NBC manteve a tradição: escolheu Kenan Thompson, veterano do Saturday Night Live, estreante no Emmy que foi precedido no trabalho de mestre de cerimônia por várias estrelas do SNL. A cerimônia tentou ficar sem anfitrião em 2019, mas os resultados não foram muito bons. Nem divertidos.

Quais são os indicados para os principais prêmios do Emmy?

Alguns vencedores de anos passados estão competindo de novo pelo prêmio de melhor série, incluindo Ted Lasso, calouro quando ganhou a categoria de melhor série de comédia de 2021, e Succession, que conquistou o prêmio de melhor drama de 2020. (A série não foi ao ar durante a janela de elegibilidade para 2021, quando The Crown venceu).

Lee Jung-jae (centro), Park Hae-soo (direita) e Oh Yeong-soo em cena de 'Round 6' Foto: Netflix via AP

Há também formidáveis recém-chegados, como o drama distópico Round 6 e a comédia criminal Only Murders in the Building.

Entre os atores indicados, aqueles que esperam vencer mais uma vez são Jason Sudeikis, de Ted Lasso, Jean Smart, de Hacks, e Zendaya, de Euphoria. Confira a lista completa de indicados ao Emmy. E veja aqui onde assistir aos indicados.

Quais são os esnobados mais surpreendentes deste ano?

São tantos – por onde começar? A temporada de despedida de This Is Us recebeu uma única indicação, por música e letra originais, depois de ganhar Emmy para vários membros do elenco nos anos anteriores. Foi um caso semelhante ao de Black-ish, que encerrou sua campanha inovadora com apenas duas indicações técnicas. Por outro lado, ninguém imaginava que The Closer, de Dave Chappelle, com seus controversos comentários antitransgêneros, ganharia uma indicação especial de melhor variedade. Mas aconteceu.

Quem decide os vencedores do Emmy?

Os mais de 17 mil membros votantes da academia de TV são elegíveis para decidir os indicados e vencedores em 14 categorias, incluindo drama, comédia e série limitada. Os prêmios de atuação, incluindo melhores atores, atores coadjuvantes e atores convidados, são determinados por grupos de pares, assim como direção, roteiro e outros prêmios individuais. O número de indicados na maioria das categorias geralmente tem a ver com o número de inscrições, mas há exceções, como as categorias melhor série de comédia e drama – cada uma tem oito indicados. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU