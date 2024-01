Emmy Awards: Elton John é premiado e conquista título EGOT; entenda

Elton John não estava presente no Emmy devido à recente cirurgia no joelho, mas o Rocket Man foi premiado e agora alcançou uma posição na icônica lista de artistas EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony), título dado a artistas que conquistam os quatro principais prêmios da indústria de entretenimento norte-americana. A vitória foi garantida na noite desta segunda-feira, 15, quando o cantor ganhou o Emmy na categoria Especial de Variadades: Ao Vivo pelo show “Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium”.

“A jornada até este momento foi repleta de paixão, dedicação e o apoio inabalável dos meus fãs em todo o mundo”, disse ele em um comunicado. “Esta noite é um testemunho do poder das artes e da alegria que elas trazem para todas as nossas vidas.”

Com a conquista, ele se junta a exclusiva lista de 22 profissionais que tem artistas como Barbra Streisand, Liza Minelli, Quincy Jones, John Legend e Viola Davis, a última artista a conquistar o título após vencer o Grammy em 2023.

John tem dois Oscars por música original, cinco Grammys e um Tony pela trilha sonora de “Aida”.

